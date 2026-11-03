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"Наш сигнал России четкий": Мерц заявил о необходимости завершения войны в Украине

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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"Наш сигнал России четкий": Мерц заявил о необходимости завершения войны в Украине
Фридрих Мерц. Источник: friedrich-merz.de

Россия должна прекратить войну против Украины и доказать готовность к серьезным мирным переговорам. Европа также должна активно участвовать в переговорном процессе и договоренностях по вопросам безопасности и санкций.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Он также заверил, что Берлин продолжит оказывать давление на Москву и всячески поддерживать Киев.

Мерц призвал Россию к переговорам и подчеркнул роль Европы

"Наш сигнал России ясен: пришло время положить конец этой войне. Локальное прекращение огня в Олешках может стать примером для договоренностей о прекращении атак на энергетику и в Черном море", – подчеркнул немецкий политик.

Мерц отметил, что Россия до сих пор препятствовала дипломатическим усилиям, а ее атаки в Черном море создают риск дальнейшей эскалации и угрожают глобальной продовольственной безопасности. Больше всего от возможного продовольственного кризиса могут пострадать беднейшие страны мира.

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Канцлер Германии считает новый раунд мирных переговоров правильным шагом, однако подчеркивает необходимость участия Европы. По его словам, без нее невозможно решить ключевые вопросы урегулирования, в частности, касающиеся санкций против России и будущей архитектуры безопасности.

Германия и дальше будет помогать Украине

Пока Москва не продемонстрирует готовность к серьезному диалогу, Берлин продолжит усиливать давление на Кремль и поддерживать Украину.

"Мы не сворачиваем с выбранного курса: мир для Украины и безопасность для Европы. Хочу еще раз подчеркнуть: мы поддерживаем Украину, это в наших интересах, это отвечает нашим интересам в сфере безопасности и политическим интересам, касается мирного порядка в Европе, который важен для нас", – заверил Мерц.

Он также отметил, что большинство немцев понимают позицию правительства и поддерживают ее, поскольку убеждены, "что военное насилие в Европе не может привести к изменению границ".

Напомним, 3 ноября Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Там он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, также запланирована встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. По его словам, приоритетом нынешних переговоров остается дипломатическая координация: важные встречи, укрепление ПВО и поддержка украинской энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что переговоры на уровне рабочих групп между Украиной и Россией состоятся 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Соединенные Штаты Америки выступят посредником. Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах и дальнейших шагах на пути к миру.

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