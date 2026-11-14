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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

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Новости политики / Мнения
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Наркоторговля и мошенничество планетарных масштабов под крышей правоохранителей – не ИПСО. Это видит вся страна

Наркоторговля и мошенничество планетарных масштабов под крышей правоохранителей – не ИПСО. Это видит вся страна
Генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО под залог 65 млн грн. Источник: OBOZ.UA

Ужас не в Мексиканце.

Таких, как он, – тысячи.

Ужас в том, что вся страна собственными глазами видит, что все это правда.

Далее текст на языке оригинала.

Наркоторгівля процвітала – це можливо лише під дахом.

Шахрайство набуло планетарних масштабів – це можливо лише під дахом.

Грошей у співробітників СБУ, Прокуратури і МВС було стільки, що вони вже не знали який ще Буковель скупити.

Скажіть бл*дь.

В якій ще країні цивілізованого світу співробітник правоохоронного органу може зібрати 1.5 мільйона доларів на заставу за 4 дні.

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Сорі.

Нам не потрібне російське ІПСО, ЦРУ і ШІ – ми все це роками бачили і бачимо на власні очі.

І бачимо без всякого Васі Тимошенко і Мексиканця – все правда.

Тому Замовник тез з вуст Мексиканця, не може вигадати те, що і так бачить вся країна на власні очі.

Не робіть х*йні – і не буде ІПСО.

Ой, Татарова згадали 10 разів, а Буданова ні одного.

Ой, Акіма згадали, а Поклада ні.

Ой, він сказав про Федорова, але промовчав про Зеленського.

Та пох*й.

Якщо чесно.

Хто там головний вже не важливо.

Бо вся влада силовиків була і є в руках Зеленського – це він дозволив їм стати тим, ким вони стали.

І те, як вони зараз виглядають, заробляють, живуть – потворно.

В сухому залишку

В голові стоять ці гучні аплодисменти за 1.5 мільйона доларів застави.

Мабуть, це теж ІПСО.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Алексея Давиденко
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