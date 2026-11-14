Наркоторговля и мошенничество планетарных масштабов под крышей правоохранителей – не ИПСО. Это видит вся страна
Ужас не в Мексиканце.
Таких, как он, – тысячи.
Ужас в том, что вся страна собственными глазами видит, что все это правда.
Далее текст на языке оригинала.
Наркоторгівля процвітала – це можливо лише під дахом.
Шахрайство набуло планетарних масштабів – це можливо лише під дахом.
Грошей у співробітників СБУ, Прокуратури і МВС було стільки, що вони вже не знали який ще Буковель скупити.
Скажіть бл*дь.
В якій ще країні цивілізованого світу співробітник правоохоронного органу може зібрати 1.5 мільйона доларів на заставу за 4 дні.
Сорі.
Нам не потрібне російське ІПСО, ЦРУ і ШІ – ми все це роками бачили і бачимо на власні очі.
І бачимо без всякого Васі Тимошенко і Мексиканця – все правда.
Тому Замовник тез з вуст Мексиканця, не може вигадати те, що і так бачить вся країна на власні очі.
Не робіть х*йні – і не буде ІПСО.
Ой, Татарова згадали 10 разів, а Буданова ні одного.
Ой, Акіма згадали, а Поклада ні.
Ой, він сказав про Федорова, але промовчав про Зеленського.
Та пох*й.
Якщо чесно.
Хто там головний вже не важливо.
Бо вся влада силовиків була і є в руках Зеленського – це він дозволив їм стати тим, ким вони стали.
І те, як вони зараз виглядають, заробляють, живуть – потворно.
В сухому залишку
В голові стоять ці гучні аплодисменти за 1.5 мільйона доларів застави.
Мабуть, це теж ІПСО.
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