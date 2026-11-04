Жуткое расследование. Я только что досмотрела видео от НАБУ, продолжение операции "Карфаген", и по ощущениям оно совсем не похоже на предыдущие "серии".

Видео дня

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Якщо раніше від розмов фігурантів були злість, відчуття гострої несправедливості, праведний гнів, то сьогодні це заціпеніння і жах від того, що дослідили НАБУ і САП. Вова знову нічого не знав? Особливо, коли присвоїв Дуці звання генерал-майора…

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені високопосадовці СБУ, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора. Серед злочинів – наркоторгівля, "кришування" шахрайських колцентрів, виготовлення підроблених євро, викрадення людей, замовні катування та вимагання мільйонів у підвалах.

Склад групи

Щонайменше 12 осіб із розподіленими ролями та зв’язками у правоохоронних органах.

"Мексиканець", якого НАБУ називає керівником транснаціонального наркокартелю "Хімпром", після початку повномасштабного вторгнення розбудовував свій вплив в Україні та за кордоном. Щоб заручитися підтримкою правоохоронців, залучив "Кримінала", неодноразово засудженого чоловіка, який підтримував зв’язки з правоохоронцями ще з Житомирщини. Раніше він уже потрапляв у поле зору НАБУ через вимагання мільйона доларів за допомогу в уникненні екстрадиції.

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За прикриття колцентрів із боку поліції, за матеріалами розслідування, відповідав "Прайс", один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції (Володимир Ценов). Того самого департаменту, який має протидіяти організованій злочинності.

Главные истории дня

"Консультант", чинний поліцейський, заступник начальника відділу управління карного розшуку Київської області – відповідав за безпеку та окремі напрями діяльності угруповання.

"Акім" – генерал-майор СБУ Сергій Дука, забезпечував захист від уваги власних колег зі Служби безпеки. Так, Дука є тим самим посадовцем, який, за повідомленнями журналістів, сьогодні погрожував детективам НАБУ зброєю та перешкоджав обшуку.

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Дахування колцентрів

У матеріалах ідеться про 52 колцентри, які учасники організації обліковували та координували, і про плату у 7 тисяч доларів з одного колцентру за "захист". Система працювала чітко: гроші за те, щоб правоохоронці не рухали шахраїв. Якщо якийсь офіс не потрапив до списку тих, кого "кришують", туди одразу могли прийти з обшуком, а далі питання вирішували через зв’язки, зокрема в суді.

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Наркоторгівля

Окремий напрям у розслідуванні стосується мережі U420 та спроб обійти заборони на обіг наркотичних речовин. На записах фігуранти обговорюють можливий підкуп двох міністрів, яких називають "К" і "Л", та суму в 500 тисяч доларів. Хто саме ці люди і чи були реальні домовленості, має встановити слідство, але сам зміст цих розмов потребує публічної відповіді, йдеться ще про уряд Свириденко.

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Обговорення вбивств журналістів і громадських активістів

В цій частині особливо моторошно, як члени банди обговорюють підкуп журналіста Дениса Бігуса, а якщо підкупити не вдасться, то погрози, а далі – що його краще вбити....

Ще один момент, який мене дуже застановив. Фігурантам заважав звільнений з полону захисник Маріуполя, а нині – громадський активіст. Ділки говорили про те, що було б менше резонансно – побити його молотками чи облити кислотою.

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Також обговорювали бажання усунути блогера Ігоря Лаченкова та локальне медіа ProKyiv, які висвітлювали тему діяльності скандальної мережі U420.

Також фігуранти шукали шляхи убезпечення свого бізнесу, одним із варіантів розглядали розробку і ухвалення законопроєктів, які б повністю легалізовувати марихуану в Україні. На плівках згадується Давид Арахамія, з яким "Криміналу" мали організувати зустріч.

Інші злочини

Протягом 2026 року члени злочинної організації налагодили виробництво підроблених євро. Але найстрашніше в цьому всьому – були причетні до замовних катувань, викрадень людей, вимагання мільйонів доларів у підвалах та інших насильницьких злочинів. Веде ці розмови явний психопат, бо він отримував задоволення від повідомлень про катування та знущання з тих, кого замовляли групі.

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З оприлюднених матеріалів вимальовується цілий бізнес на насильстві, який міг існувати лише завдяки прикриттю правоохоронців.

Бо через ці зв’язки учасники отримували інформацію з баз даних, доступ до камер, матеріалів справ та відомостей про розслідування щодо них за кордоном. Обговорювали можливості вирішувати питання в СБУ, ОГП і судах, знімати арешти, отримувати "білі квитки", автомобільні перепустки та користуватися послугами людей із посвідченнями СБУ.

Ще один важливий момент. З матеріалів НАБУ ми почули, що справу щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова фальшували СБУ із залученням фсб московії.

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І знову ж таки, цього всього ми би сьогодні не дізнались, якби десятки тисяч небайдужих громадян не вийшли би на захист НАБУ і САП у липні 2025 року. Саме Сергій Дука приймав ключову роль в атаці на незалежність НАБУ і САП влітку 2025 року.

ЕксГенпрокурор Кравченко сьогодні називав ці обшуки "політичною помстою". Його власні зв’язки з фігурантами та обізнаність про описані події також мають бути перевірені. Я припускаю, що він також причетний був до всіх цих справ.

Поки українці воюють, втрачають рідних і віддають останнє на армію, хтось використовує державні повноваження, щоб у змові з садистами, друзями ФСБ – заробляти на наркотиках, шахрайстві та катуваннях людей.

Президент має відреагувати. Суспільство має почути, що буде з посадовцями, які фігурують у цих матеріалах.

А наразі я би дуже хотіла побачити всіх цих бандитів у тюрмі, бо сьогодні під загрозою є кожна публічна людина, яка висвітлює всі ці злочини.

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