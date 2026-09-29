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"Сейчас это самое уязвимое место": Мерц ведет переговоры о дополнительных поставках для ПВО Украины

Надежда Данищук
Надежда Данищук
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"Сейчас это самое уязвимое место": Мерц ведет переговоры о дополнительных поставках для ПВО Украины
Мерц ведет переговоры с мировыми лидерами о дополнительных поставках для украинской ПВО
Источник: Getty Images

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лично ведет переговоры с главами государств и правительств разных стран о дополнительных поставках для противовоздушной обороны Украины. Он подчеркнул, что именно ПВО сейчас является одним из самых уязвимых мест украинной обороны, особенно в преддверии сложной зимы.

Об этом Мерц заявил 29 сентября в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, Германия также проводит интенсивные консультации с европейскими партнерами по вопросу усиления помощи Украине.

Германия ищет дополнительные возможности для ПВО

Мерц рассказал, что ведет личные переговоры с рядом иностранных лидеров, чтобы обеспечить Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны.

"Сейчас это самое уязвимое место, и я надеюсь, что нам удастся подготовить Украину к предстоящей зиме, в том числе и в части энергоснабжения", — заявил канцлер.

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По его словам, Германия вместе с европейскими партнерами ищет способы усилить поддержку Украины. Среди вопросов, которые сейчас обсуждаются, — не только военная помощь, но и конкретная поддержка украинского бюджета.

"Мы обсуждаем использование всех возможностей для улучшения противовоздушной обороны. Сейчас это один из самых серьезных вызовов, стоящих перед Украиной", — отметил Мерц.

Партнеры должны помочь Украине пережить тяжелую зиму

Канцлер подчеркнул, что Россия, по его оценке, продолжит наносить удары по Украине, в частности по гражданской инфраструктуре. Именно поэтому, по его словам, партнеры должны помочь Украине пережить предстоящую зиму, которая может оказаться чрезвычайно сложной.

Речь идет не только о защите городов и населения от российских атак, но и о поддержании работы энергетической системы. Укрепление ПВО Мерц назвал одной из ключевых задач в преддверии зимнего периода.

Украина — часть Европы

Мерц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он связал безопасность Украины с безопасностью всего европейского континента.

"Мы будем и дальше поддерживать Украину, потому что знаем одно: Украина — часть Европы, и если Украина падет, то мир и свобода во всей Европе окажутся под угрозой", — заявил канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot из своих запасов. Берлин также продолжит поставлять Киеву другое вооружение – ракеты класса "воздух-воздух", системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты к ним, беспилотники и дальнобойные боеприпасы.

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