"Пытается сломить нашу общую волю": генерал НАТО призвал реагировать на гибридные угрозы со стороны РФ увеличением помощи Украине

Европейским странам следует увеличивать поддержку Украины в ответ на гибридные атаки России, которые включают диверсии, поджоги, кибератаки и вторжения в воздушное пространство НАТО. Такие действия Кремля направлены на то, чтобы ослабить решимость западных союзников и подорвать их общую волю противостоять российской агрессии.

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Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в интервью Bloomberg Television в Польше. По его словам, увеличение помощи Украине является одним из способов ответить на действия Москвы и продемонстрировать, что её цели не будут достигнуты.

Генерал НАТО привёл пример Дании и Германии

Гринкевич обратил внимание на то, что Дания и Германия увеличили помощь Украине после гибридных атак на своей территории. Он считает такие шаги правильным ответом, который должен показать России безрезультатность ее попыток оказать давление на европейские страны.

"Они пытаются сломить нашу общую волю", — сказал генерал.

В то же время НАТО в значительной степени оставляет реагирование на такие инциденты на усмотрение отдельных государств. В частности, Германия в прошлом месяце впервые официально обвинила Россию в попытке атаки беспилотником со взрывчаткой на аэропорт Лейпцига.

Гринкевич подчеркнул, что не боится прямо называть Россию ответственной за такие действия. По его словам, он готов обсуждать этот вопрос, если соответствующая страна этого пожелает.

В НАТО готовят план на случай нападения России

Генерал прибыл в Польшу, чтобы представить планы по быстрому разгрому России в случае её вторжения на территорию НАТО. Альянс стремится сдержать Москву, публично обозначив возможный сценарий ответа на захват территорий стран-членов.

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В этих планах предусмотрено использование беспилотников и технологий искусственного интеллекта. Они должны дополнять имеющиеся преимущества НАТО перед Россией, в частности боевые возможности истребителей F-35.

Гринкевич также выразил уверенность, что даже на фоне усиления в Европе политических сил, выступающих против дальнейшей поддержки Украины, её значение для безопасности континента будет оставаться определяющим. Он отметил, что европейские страны со временем осознают, почему помощь Украине необходима для их собственной национальной безопасности.

Главные истории дня

Отдельно генерал упомянул о возможностях для диалога с целью завершения российско-украинской войны. По его словам, важно своевременно использовать такие возможности, когда они появляются.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Альянса есть различные варианты реагирования на гибридные атаки России, в том числе и непубличные. Он подчеркнул, что Москве не удается достичь своей цели — ослабить единство союзников и заставить их прекратить поддержку Украины.

Как писал OBOZ.UA, Алексус Гринкевич предостерег Россию от возможного нападения на страны Альянса. Он подчеркнул, что у НАТО есть необходимые инструменты для сдерживания агрессии и что Альянс способен защитить каждый сантиметр своей территории.