"Нам нужно говорить о мире": Порошенко озвучил шесть важных условий для окончания войны в Украине

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде назвал шесть условий для окончания войны и установления мира. Он также поздравил всех с Днем украинской письменности и языка.

Видео дня

"Украинский язык – одна из ключевых составляющих государственного строительства: армии, языка, веры. Путин подготовил нам ужасный "подарок" к этому дню. Сегодня утром я был на Южном мосту. Лично видел те разрушения, остановку метро. Сегодня наша страна не способна защитить себя ни средствами противоракетной обороны, ни эффективно остановить реактивные "Шахеды". Почему это так происходит, спросите у "Эпицентра", "Розетки", "Новой почты". Каждый день и каждую ночь разрушаются эти позиции", – заявил Порошенко.

"Но нам нужно говорить о мире. Мир возможен только при наличии шести ключевых показателей. Первое. Украина на переговорах должна быть не просителем. Чтобы идти на переговоры, нужна сильная переговорная позиция, основанная на сильных Вооруженных силах. Сильные Вооруженные силы – это не декларация, это военный бюджет, а не тот хлам, который сейчас есть в парламенте, и военная экономика", – подчеркнул пятый президент.

РЕКЛАМА

"Вторая позиция. Мы должны уничтожать не только российское оружие, но и возможности России его производить. И для этого нам нужны наступательные вооружения. Собственные и производимые совместно с нашими европейскими партнерами", – считает лидер "Європейської солідарності".

"Третье. Мы должны отнять у Путина его главного союзника – время. Мы не должны дать стереть Украину. И поэтому наш общий союз с партнерами и внутреннее единство, основанное на коалиции национального единства, а не на отсутствующем монобольшинстве, – это также ключевой фактор мира", – отметил Порошенко.

Главные истории дня

"Четвертое. Мы предлагаем санкции с автоматическими последствиями, которые будут применены всеми нашими партнерами", – отметил пятый президент.

Перемирие должно иметь не только дату начала, но и механизм наказания за нарушения, включая наше членство в НАТО и до этого – применение миротворцев с мандатами ООН", – объясняет Порошенко.

"И шестое. Россия должна финансировать восстановление того, что она разрушила. Наш план точно способен обеспечить Украине европейское, счастливое будущее", – подчеркнул лидер "Європейської солідарності".