Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с просьбой передать Украине еще 40 истребителей F-16, а также дополнительные французские самолеты Mirage. По его словам, имеющиеся у Украины F-16 значительную часть времени проводят на техническом обслуживании и ремонте, хотя активно привлекаются к уничтожению российских ударных дронов и ракет.

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Об этом глава государства заявил по время обращения к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо усилить Воздушные силы, увеличить количество истребителей и обеспечить достаточные запасы авиационных боеприпасов.

Украине нужно еще 40 истребителей F-16

Президент пояснил, что имеющиеся у Украины американские истребители выполняют важные задачи по защите воздушного пространства, в частности уничтожают российские ударные беспилотники типа Shahed и ракеты. В то же время из-за необходимости ремонта и технического обслуживания самолеты не могут постоянно находиться в боевой готовности.

"F-16, которые у нас есть сейчас – те, что сбивают российские

Он поблагодарил все страны, присоединившиеся к авиационной коалиции, однако подчеркнул, что нынешней помощи недостаточно.

"Конкретно, нам нужно еще 40 истребителей F-16", – подчеркнул президент.

Зеленский призвал Европу передать больше Mirage

Отдельно глава государства обратился к европейским партнерам с просьбой увеличить количество французских истребителей Mirage, которые могут усилить украинскую авиацию.

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По словам Зеленского, подготовка к использованию французских Rafale потребует дополнительного времени, в частности на обучение и подготовку. В свою очередь, Mirage можно привлечь к выполнению задач уже сейчас.

"В Европе больше истребителей Mirage. Чтобы Rafale были готовы к работе, нужно время – обучение, подготовка и так далее. А истребители Mirage можно задействовать уже сейчас. Европа может нам в этом помочь. Пожалуйста, примите это решение", – призвал президент.

Украине нужны боеприпасы для боевой авиации

Еще одним приоритетом Зеленский назвал обеспечение достаточного количества боеприпасов для истребителей, которые уже используют украинские Воздушные силы.

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Президент подчеркнул, что усиление авиации должно происходить не только за счет увеличения количества самолетов, но и за счет обеспечения их необходимым вооружением.

"Украине нужны мощные Воздушные силы. И нам нужно достаточное количество боеприпасов для самолетов, которые мы используем сейчас. Давайте сделаем это приоритетом", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские истребители F-16 играют важную роль в противодействии российским реактивным беспилотникам, но для эффективного выполнения этих задач Воздушным силам необходимы дополнительные 20-мм боеприпасы для авиационных пушек. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара после разговора с министром обороны Канады Дэвидом Макгинти. По его словам, Украина обсуждает с Канадой возможность ускорить поставки таких снарядов, а также усиление противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.