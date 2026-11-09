Настроены ''осторожно оптимистично'': стали известны ожидания США от переговоров Украины и России в Абу-Даби

США не ожидают, что на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) 10–11 ноября будет заключено какое-либо конкретное соглашение. Это техническая встреча представителей Киева, Вашингтона и Москвы, где стороны должны уточнить позиции, выявить имеющиеся разногласия и определить рамки для дальнейших переговоров.

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Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу. На своей странице в X (Twitter) он заявил, что неназванные американские должностные лица в понедельник, 9 ноября, провели неформальный брифинг накануне саммита, чтобы обозначить ожидания, ключевые проблемные моменты и некоторые детали дипломатического события.

"По словам официальных лиц, США настроены осторожно оптимистично", – заявил Рауфоглу.

Американские посредники стремятся выйти за рамки трехсторонних переговоров и перейти к более широкому многостороннему формату с участием Европы.

К обсуждению гарантий безопасности и послевоенной архитектуры безопасности в Европе, по словам информатора, должны присоединиться Германия, Франция, Великобритания и Италия, а также НАТО, ЕС и Украина.

"Гарантии безопасности будут играть ключевую роль", – утверждает Рауфоглу. Представители Соединенных Штатов рассказали журналистам, что Вашингтон якобы предложил Москве согласиться на механизм защиты Украины, аналогичный условиям, предусмотренным статьями 4 и 5 Договора Североатлантического альянса.

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В то же время окончательное решение по любым обязательствам со стороны США будет зависеть от президента Дональда Трампа, хотя "финансовое бремя должно лечь на Европу".

"Территориальный вопрос остается нерешенным. Россия продолжает требовать весь Донбасс, тогда как Украина выступает за нынешнюю линию соприкосновения", – написал журналист.

Американские чиновники также заявили, что обе стороны "продемонстрировали определенную гибкость". Территориальные вопросы и послевоенные договоренности в сфере безопасности должны обсуждаться параллельно – и в конечном итоге решаться вместе.

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В США не исключают, что позднее могут состояться новые встречи на уровне лидеров, то есть с участием диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Это будет зависеть от достигнутого прогресса, заявил Рауфоглу.

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Как писал OBOZ.UA:

– В понедельник украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби (ОАЭ), где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Киева, Вашингтона и Москвы.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что первым пунктом повестки дня будут "вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе".

– Европейский Союз также направил на встречу двух своих высокопоставленных чиновников. В то же время пока неясно, будут ли представители ЕС непосредственно присутствовать на переговорах в Абу-Даби.