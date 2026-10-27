"Приказ применять оружие был": Турчинов ответил на упреки по поводу событий во время оккупации Крыма

Бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов ответил на заявление об отсутствии приказа защищать страну во время оккупации Крыма в 2014 году. Он утверждает, что приказ оборонять позиции и применять оружие в случае штурмов и провокаций россиян был зафиксирован в протоколе заседания СНБО.

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По словам Турчинова, украинская армия тогда находилась в критическом состоянии, а российские войска значительно превосходили ее численностью и вооружением. Свою позицию он изложил в колонке для "Цензор.НЕТ".

Турчинов ответил на слова Зеленского о Крыме

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью The Diary Of A CEO, по версии ТСН, заявил: "Если бы был приказ защищать страну в 2014 году, я уверен, что полномасштабной войны в том виде, в каком мы видим ее сегодня, не произошло бы. Наша ошибка заключается в том, что мы не отбросили их назад".

Зеленский также высказал мнение, что разгромить российские силы в Крыму тогда было несложно, ведь на полуостров якобы вошли всего десятки человек.

Турчинов назвал такие оценки искажением истории. Он заявил, что Россия готовила оккупацию Украины заранее, а захват Крыма был частью более широкого плана. По его словам, российские войска отрабатывали соответствующие сценарии на стратегических учениях "Запад-2013".

Почему Украина не могла отбить Крым

Турчинов утверждает, что в начале 2014 года украинская армия находилась в катастрофическом состоянии из-за многолетнего сокращения, недофинансирования, распродажи вооружения и расформирования воинских частей. По его данным, на 1 января 2014 года Вооруженные силы Украины насчитывали 103 077 военнослужащих, а боеготовыми считались лишь около 20% воинских частей.

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В то же время Россия, по словам Турчинова, сосредоточила в Крыму значительную группировку, которую усилили десантными, мотострелковыми и специальными подразделениями. Он подчеркнул, что российские силы имели численное и оружейное превосходство, а украинские военные на полуострове оказались в окружении.

"Бросить эту сводную группу бойцов на прорыв в Крым через узкое горлышко против отборных российских войск, значительно превосходивших нас по численности и вооружению, означало бы потерю и без того скудных резервов", – объяснил Турчинов.

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По его словам, основные украинские подразделения нужно было перебрасывать на север и восток страны, где также существовала угроза российского вторжения.

Турчинов заявил, что приказ применять оружие был

Турчинов подчеркнул, что принял решение приказать украинским военным в Крыму оборонять позиции и применять оружие в случае штурмов и провокаций российских сил.

"В этих условиях я принял единственно возможное решение – воинским частям в Крыму занять оборону и использовать оружие для защиты своих позиций в случае штурмовых действий и провокаций россиян. Этот приказ зафиксирован протоколом заседания СНБО", – заявил он.

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По словам Турчинова, 1 марта 2014 года он также поручил привести Вооруженные силы Украины в состояние наивысшей боевой готовности – "Полная". Это предусматривало, в частности, подготовку к боевым действиям, выдачу оружия и боеприпасов и занятие оборонительных рубежей.

Он добавил, что приказ применять оружие повторно довел до военных 18 марта 2014 года после гибели украинского военнослужащего во время штурма военного объекта в Симферополе.

"По моему требованию приказ об использовании оружия сделали публичным, поэтому информацию об этом не смогли "зачистить" вместе со многими документами того времени", – написал Турчинов.

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В то же время он отметил, что даже после повторного приказа украинские военные не применили оружие во время штурма штаба Военно-морских сил Украины.

Турчинов вспомнил об украинских военных, которые оказывали сопротивление

Бывший исполняющий обязанности президента подчеркнул, что утверждения об отсутствии сопротивления в Крыму не соответствуют действительности. Он привел примеры украинских военных, оставшихся верными присяге, в частности морских пехотинцев Феодосийского батальона и экипажей кораблей "Константин Ольшанский", "Геническ" и "Черкассы".

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По словам Турчинова, военные, остававшиеся в окружении, выиграли для Украины время, необходимое для мобилизации, восстановления армии и подготовки к защите других регионов.

"Мы выстояли и, опираясь исключительно на собственные силы, защитили страну, создали боеспособные Вооруженные Силы, которые и остановили врага как в 2014, так и в 2022 году", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают уничтожать объекты на временно оккупированных Россией территориях. В частности, электрические подстанции и узлы. За последние три месяца (с 6 июля по 3 октября 2026 года) Силы беспилотных систем поразили 456 подобных объектов на ВОТ и в РФ.