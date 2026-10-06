Мне жаль тех, кто смотрел выступление путина на Валдае. Слушать этот поток угроз и рассказов о "мире" – настоящий кошмар.

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После такого становится все труднее избавиться от ощущения, что переговоры превращаются в ширму для чужих махинаций. Украинцы ждут прекращения войны, а за их спинами обсуждают нефть, активы и выгодные сделки.

На этом фоне призывы прекратить удары по российским НПЗ выглядят особенно цинично. Где ответное прекращение российских обстрелов? Где гарантии для наших городов, электростанций и людей?

И не нужно делать Украину главной виновницей дорогого топлива. Война с Ираном, решения администрации Трампа и нарушение судоходства через Ормузский пролив тоже имеют свою цену. Очень удобно перекладывать ответственность на страну, которая защищается от вторжения.

Украина не может поставить свою оборону на паузу, пока кто-то договаривается о прибылях. Пока Россия наступает и обстреливает наши города, мы вынуждены удерживать фронт и наносить удары вглубь ее территории – по военным объектам, логистике и инфраструктуре, обеспечивающей агрессию.

Я хочу мира. Но мира, при котором украинцы будут жить в безопасности. Прекращение нашего сопротивления без прекращения российской агрессии этого не обеспечит.

Поэтому мы и будем продолжать работать. И именно вместе мы достигаем наилучшего результата в переговорах.

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