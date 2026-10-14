ДИЗЕЛЬ, ДОГОВОРНЯК И СЕМЕЙНЫЙ ОБЩАК

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Если вам кажется, что мировая политика последних дней окончательно превратилась в дурной фарс, поздравляю: вам не кажется. Человек, некогда обещавший сделать Америку снова великой, прямо сейчас на четвереньках ползает перед бункерным диктатором, униженно поздравляет его с днем рождения и истерично орет на Киев, требуя не трогать российские НПЗ. Со стороны это выглядит как клиническое помешательство. Но за этим приступом геополитической шизофрении кроются куда более грязные вещи: предвыборная паника, глобальный кризис переработки и циничный двадцатимиллиардный схематоз нью-йоркского клана.

ДИЗЕЛЬНАЯ ПЕТЛЯ: Почему все молятся на крекинг

Чтобы понять, почему Вашингтон внезапно затрясся от страха, нужно забыть про абстрактную "нефть" и посмотреть на дизель. Нефть из скважины в бак комбайна или армейского грузовика не зальешь. Дизель – это подлинная кровь мировой торговли. И на этом рынке давно тлеет структурный пожар.

Годами западные правительства под аплодисменты эко-активистов душили собственные нефтеперерабатывающие мощности. В Европе и Штатах заводы закрывались десятками, инвестиции в модернизацию замораживались. В итоге мир оказался в ловушке: сырой нефти хватает, а вот мощностей для ее глубокой переработки (крекинга) – критически мало.

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И здесь на сцене плясала Россия, контролировавшая до 15% мирового морского экспорта дизеля. Когда украинские дальнобойные дроны методично, как хирурги, принялись выбивать российские установки первичной переработки одну за другой, кремлевская переработка начала захлебываться. Москва сама ввела запреты на экспорт, чтобы спасти собственный внутренний рынок.

Мировые дизельные котировки поползли вверх не из-за мифических законов природы, а потому что дизельный рынок натянут как струна. И каждый удачный прилет украинского беспилотника по очередному рязанскому или новокуйбышевскому заводу заставлял звенеть эту струну по всему миру.

Главные истории дня

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГОНИЯ ДЕДУШКИ ДОНАЛЬДА

Для Трампа этот треск струны прозвучал как погребальный набат. До промежуточных выборов в Конгресс остаются считанные недели. Вся хваленая стратегия "America First" разбивается о табло американской АЗС: если галлон дизеля дорожает, реднек в Айове и дальнобойщик в Пенсильвании голосуют против партии власти. Потеря контроля над Сенатом и Палатой представителей означает для Трампа превращение в "хромую утку" и перспективу бесконечных расследований.

И что делает "великий переговорщик"? Вместо того чтобы продемонстрировать силу сверхдержавы и раздавить логистику агрессора, он совершает кульбит поразительной подлости.

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Сначала – теплый звонок в Кремль с поздравлениями юбиляра Путина. Затем – тихое снятие санкций Минфином США с экспорта путинского дизеля до апреля следующего года и публичное "спасибо, господин президент, за миллионы тонн топлива". А следом – форменная истерика в адрес Киева: визгливые требования прекратить бить по российским заводам ("He better damn well stop!"), намеки на отключение американской разведки и хамское заявление, что Зеленского, видите ли, "пора заменить на кого-то посговорчивее".

Логика гопника предельно проста: наехать на Иран – страшно (цены улетят в космос), надавить на ОПЕК – бесполезно. Значит, надо выкрутить руки союзнику, который истекает кровью, требуя сдать единственный работающий стратегический рычаг давления в обмен на… скидку в пару центов на солярку к выборам.

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ЛУКОЙЛОВСКИЙ УОТЕРГЕЙТ: Семейка у корыта

Однако списать все исключительно на цены на заправках было бы слишком наивно. За дымовой завесой предвыборной паники разворачивается персональный Уотергейт клана Трампа, который уже детально раскопали расследователи The New York Times и Financial Times.

Цена вопроса – зарубежные активы российского "Лукойла" на 20–22 миллиарда долларов. Это гигантские европейские НПЗ (в Болгарии, Румынии, Нидерландах) и тысячи АЗС, включая заправки прямо в США. Респектабельный американский инвестфонд Carlyle, пытавшийся выкупить эти мощности, Минфин Трампа цинично вышвырнул из сделки.

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Зато на горизонте нарисовался консорциум мечты: миллиардер Тодд Боэли (заливший миллионы в избирательную кампанию Трампа), катарские олигархи братья Аль-Хайят (строящие элитные курорты вместе с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп) и эмиратский шейх Тахнун, щедро скупающий токены криптовалютного лохотрона семей Трампа и Виткоффа World Liberty Financial.

Всю эту конструкцию 5 сентября Путин лично обсуждал в Кремле с Кушнером и Виткоффом. Схема проста до неприличия: американские санкции с активов "Лукойла" снимаются, активы уходят "правильным людям" с колоссальным дисконтом, Кремль получает миллиарды кэша на войну, а семейные фонды трамповского окружения – астрономическую прибыль из воздуха.

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И вот в эту идеальную коррупционную идиллию внезапно врезаются украинские дроны. Украинские военные бьют по технологическим цепочкам переработки – и тем самым прямо сейчас разносят в щепки многомиллиардный гешефт трамповских спонсоров. Вот истинная причина ярости дедушки Дони.

ФИНАЛ КОМЕДИИ

Трамп надеется, что эта смесь из предательства союзников, кремлевских подарков и распила лукойловского пирога спасет его партию на выборах в ноябре. Сладкие иллюзии.

Избиратели не простят инфляцию, зато увидят слабость и неприкрытую капитуляцию перед Путлером. Демократы уже точат топоры для комитетов по надзору, а карьерные чиновники в Минфине и спецслужбах массово сливают документы прессе, отказываясь быть соучастниками схемы.

Кульбиты не спасут Трампа от потери Конгресса. Но они окончательно вобьют осиновый кол в миф о "сильном лидере", обнажив перед всем миром мелочного, перепуганного дельца, готового продать безопасность планеты ради дешевой предвыборной подачки и доли в токсичном нефтяном общаке

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