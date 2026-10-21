"Приближаемся к завершению войны, мы ближе, чем когда-либо": Трамп – на фоне удара РФ баллистической ракетой по Киеву
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заговорил о приближении завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что конец войны "ближе, чем когда-либо.
Заявление американского лидера прозвучало на фоне российского удара баллистикой по Киеву вечером 21 октября. Видео опубликовали в X Clash Report.
"Я подготовил почву раньше, но несколько дней назад разговаривал с Владимиром Путиным об урегулировании войны с Украиной, к которому, кстати, как я думаю, мы приближаемся. Возможно, сейчас мы были ближе всего", – подчеркнул глава Белого дома.
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