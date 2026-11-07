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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

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Новости политики / Мнения
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Блог |

На смену одним бандюганам в погонах приходят другие?

На смену одним бандюганам в погонах приходят другие?
СБУ. Источник: СБУ

Генерал СБУ топором крушит свои телефоны, чтобы они не достались врагу.

Не перепутайте.

Его враг – не криминал

Его враг – не Мексиканец.

Его враг – НАБУ.

Это просто не укладывается в голове.

Их разоблачают активисты.

Их изучают журналисты.

Их расследует НАБУ.

Сколько их ни увольняют, ни отстраняют – они не заканчиваются.

На смену одним бандитам в погонах приходят другие.

Недра – они

Бюджет – они

Таможня – они

Мало

Мошенничество – они

Бандитизм – они

Наркотики – они.

Мало.

Заказное насилие – они

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Криминальные разборки – они

Покушения на жизнь – они

Сколько еще это издевательство над страной будет продолжаться.

Руководители служб

Генералы

Начальники департаментов

Прокуроры

Следователи

Это спрут.

Трудно представить.

Если бы идея с уничтожением НАБУ и САП тогда удалась – вероятнее всего, мы бы ничего из этого никогда не узнали.

Ни о крышевании кол-центров

Ни о наркотрафике

Ни о бандитизме

Возможно, именно в этом и заключался замысел этих борцов с НАБУ.

Владимир Александрович, как вы до этого дожили?!

Запомните.

Именно наркотики станут последним гвоздем в гроб вашей власти.

Потому что у каждого из нас есть дети.

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Источник:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=39710295385285361&id=100001951751209&mibextid=wwXIfr&rdid=y5t1YGFsHc8EIiW1#
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