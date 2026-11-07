На смену одним бандюганам в погонах приходят другие?
Генерал СБУ топором крушит свои телефоны, чтобы они не достались врагу.
Не перепутайте.
Его враг – не криминал
Его враг – не Мексиканец.
Его враг – НАБУ.
Это просто не укладывается в голове.
Их разоблачают активисты.
Их изучают журналисты.
Их расследует НАБУ.
Сколько их ни увольняют, ни отстраняют – они не заканчиваются.
На смену одним бандитам в погонах приходят другие.
Недра – они
Бюджет – они
Таможня – они
Мало
Мошенничество – они
Бандитизм – они
Наркотики – они.
Мало.
Заказное насилие – они
Криминальные разборки – они
Покушения на жизнь – они
Сколько еще это издевательство над страной будет продолжаться.
Руководители служб
Генералы
Начальники департаментов
Прокуроры
Следователи
Это спрут.
Трудно представить.
Если бы идея с уничтожением НАБУ и САП тогда удалась – вероятнее всего, мы бы ничего из этого никогда не узнали.
Ни о крышевании кол-центров
Ни о наркотрафике
Ни о бандитизме
Возможно, именно в этом и заключался замысел этих борцов с НАБУ.
Владимир Александрович, как вы до этого дожили?!
Запомните.
Именно наркотики станут последним гвоздем в гроб вашей власти.
Потому что у каждого из нас есть дети.
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