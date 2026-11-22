Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответы на российские атаки по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Вскоре ожидается новый уровень оборонного сотрудничества с международными партнерами и важные шаги в вопросе европейской интеграции Украины.

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Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении. Информация опубликована в его официальном Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал последствия российских ударов по Киевской области, в частности атаку на жилой дом в Дымере, а также ситуацию с энергоснабжением в нескольких регионах страны.

Президент сообщил, что вечером спасателям удалось достать из-под завалов в Дымере Киевской области ребенка. Мальчику оказывают необходимую медицинскую помощь.

По состоянию на момент обращения в результате российского удара по жилому дому погибли четыре человека. Еще десять человек оставались пропавшими без вести.

"Спасательная операция продолжается весь день. Информации о 10 людях до сих пор нет, к сожалению. На данный момент известно, что погибли четыре человека", – сказал Зеленский.

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Он уточнил, что российский дрон типа Shahed попал в многоэтажный дом и фактически разрушил один из подъездов. Поисково-спасательные работы осложнялись из-за повторных воздушных тревог и угрозы новых атак.

На месте работали более 130 спасателей. Президент подчеркнул, что операция будет продолжаться до установления судьбы всех людей, которые могут находиться под завалами.

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Также Зеленский упомянул российские удары по другим населенным пунктам Киевской области. В Вишневом оккупанты атаковали продуктовый магазин: три человека погибли, еще 13 получили ранения. Кроме того, российский беспилотник попал в жилой дом в Белоцерковском районе.

"Постоянный российский террор, постоянные издевательства от этих подонков, и на весь этот террор будут им наши вполне справедливые ответы", – заявил глава государства.

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Отдельно президент рассказал о ситуации в энергетическом секторе после российских атак. По его словам, противник изменил тактику и сосредоточился на уничтожении электросетей и линий электропередачи.

"Сейчас у россиян тактика на уничтожение сетей, линий передач. Пытаются отрезать от источников энергии Одессу, нашу Одесскую область, Днепропетровщину", – подчеркнул Зеленский.

Ситуация в этих регионах остается сложной, а отключения электроэнергии значительны. В то же время в Одессе уже удалось подключить к питанию объекты критической инфраструктуры. Энергетики также работают над обеспечением альтернативного электроснабжения.

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Восстановительные работы продолжаются в Днепре, Каменском, Харьковской и Полтавской областях. Необходимое оборудование и ресурсы для ремонта есть.

Он поблагодарил работников энергетических компаний, коммунальщиков, ремонтные бригады и спасателей ГСЧС, которые круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения.

Военные также получили конкретные задачи по противодействию новой тактике российских атак.

В конце обращения глава государства анонсировал важные международные встречи, которые должны состояться на следующей неделе. В частности, запланированы переговоры министра обороны Украины с партнерами о дальнейшей поддержке и развитии оборонного сотрудничества.

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"Фактически готовим новый уровень нашего оборонного сотрудничества с партнерами", – сообщил президент.

Кроме того, Украина планирует важные шаги с соседними государствами – членами Европейского Союза. Речь идет о продвижении европейской интеграции, выполнении достигнутых договоренностей и приближении к полноправному членству в ЕС.

Зеленский назвал отношения с Евросоюзом одной из необходимых гарантий безопасности для Украины и ее граждан.

"И Россия своими ударами Украину не сломит. И обязательно будет ощущать ответ там, где Украина сочтет нужным", – подытожил глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.