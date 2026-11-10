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На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИ

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
7,3 т.
На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИ
Завершились переговоры в Абу-Даби. Источник: Ми Україна

Во вторник, 10 ноября, Украина и Россия в первый день переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах достигли договоренности о проведении масштабного обмена пленными. Ожидается, что он состоится в ближайшее время, однако количество людей, которых планируют вернуть, пока неизвестно.

Трехсторонние переговоры на сегодня завершились. Об этом сообщает Радио Свобода.

Одним из результатов первого дня переговоров стала договоренность о масштабном обмене военнопленными. Его планируют провести в ближайшее время.

 

23 октября Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными. На родную землю вернулись нацгвардейцы, в частности воины Азова, пограничники, бойцы теробороны, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

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Как сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, во время обмена пленными 23 октября удалось вернуть наибольшее количество осужденных в России военнослужащих – 86. Один из них – 29-летний нацгвардеец из Кривого Рога, защитник Мариуполя Виктор Скорик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская сторона ожидает "конструктивного диалога" во время трехсторонних переговоров, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Значительное внимание будет сосредоточено на гуманитарных вопросах и дальнейших обменах пленными.

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