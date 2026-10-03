На переговорах США и России поднимался вопрос о нефтяном соглашении по "Лукойлу" – СМИ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 69 тыс. грн ($1 550)"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил Россию"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил РоссиюКакое решение принял судКиевлянка отсудила у школы 10 млн грн: ее дочь-первоклассница получила удар током в столовой и впала в вегетативное состояние"Шахед" взорвался в спальнях": что известно о бабушке и внучке, которых убила Россия в Киеве"Шахед" взорвался в спальнях": что известно о бабушке и внучке, которых убила Россия в Киеве"Ситуация динамична": Пивненко назвал соотношение войск РФ и Сил обороны в Донецкой области"Ситуация динамична": Пивненко назвал соотношение войск РФ и Сил обороны в Донецкой области"Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя Украины"Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя УкраиныВыбирают между голодом и страхом подорваться: жители Олешек бегут из города на велосипедах и пешком. ВидеоВыбирают между голодом и страхом подорваться: жители Олешек бегут из города на велосипедах и пешком. ВидеоАнглийский клуб подписал сына Андрея ШевченкоАнглийский клуб подписал сына Андрея ШевченкоНа острове Готланд обнаружили римские монеты, закопанные 1600 лет назад: две из них – подделки из УкраиныНа острове Готланд обнаружили римские монеты, закопанные 1600 лет назад: две из них – подделки из Украины

На переговорах США и России поднимался вопрос о нефтяном соглашении по "Лукойлу" – СМИ

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read4 мин
icon 981
На переговорах США и России поднимался вопрос о нефтяном соглашении по "Лукойлу" – СМИ
Путин поднял вопрос о "Лукойле"

Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией о прекращении войны в Украине расширились и охватили возможную многомиллиардную сделку по активам "Лукойла". Речь идет о нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и автозаправочных станциях российской компании по всему миру.

По данным СМИ, вопрос о сделке поднимал президент России Владимир Путин во время встречи со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября. В потенциальной сделке могут быть задействованы американский инвестор Тодд Боэли, ближневосточные бизнес-группы и правительство США, пишет The New York Times.

Путин поднял вопрос о "Лукойле"

По словам источников, знакомых с ходом встречи, Путин предложил обсудить сделку по активам "Лукойла", чтобы продемонстрировать россиянам возможность ведения бизнеса с США.

Читайте также
Александр КиршАлександр Кирш
icon 26,9 т.
Странный электорат, странные опросы
icon 26,9 т.
Странный электорат, странные опросы
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,2 т.
Зеленский обратился к Трампу с просьбой о введении новых санкций против РФ и Китая: что послужило причиной
icon 1,2 т.
Зеленский обратился к Трампу с просьбой о введении новых санкций против РФ и Китая: что послужило причиной
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 1,2 т.
"Москву нужно остановить": Санду резко отреагировала на российские ракеты и дроны в Молдове
icon 1,2 т.
"Москву нужно остановить": Санду резко отреагировала на российские ракеты и дроны в Молдове

Американская сторона, по данным источников, согласилась работать над этим вопросом. Сделку рассматривают как возможный способ улучшить отношения с Кремлем и одновременно увеличить предложение энергоносителей и снизить мировые цены на нефть.

Для потенциальных покупателей одобрение США также имеет значение, поскольку продажа активов позволила бы освободить их от американских санкций и сразу повысить их стоимость.

Кто претендует на активы

Среди основных групп, стремящихся заключить сделку, называют американского инвестора Тодда Боэли, две ближневосточные группы, связанные с бизнесом Кушнера или семьи Виткоффа, а также подразделение правительства США.

Американское правительство планирует участвовать в сделке через Корпорацию международного финансового развития США (DFC). Представитель агентства заявил, что потенциальная сделка может способствовать экономической безопасности США, достижению внешнеполитических целей и снижению цен на энергоносители для американцев.

Ранее значительной частью активов "Лукойла" интересовалась частная инвестиционная компания Carlyle. В январе она достигла предварительной договоренности о приобретении международных активов компании, однако окончательное одобрение сделки со стороны США затянулось.

При чем здесь Виткофф и Кушнер

Потенциальная сделка привлекла внимание из-за деловых связей некоторых её участников с Виткоффом и Кушнером. В то же время нет данных о том, что сами Виткофф или Кушнер получат финансовую выгоду от продажи.

Высокопоставленный чиновник администрации США подтвердил, что Виткофф и Кушнер непосредственно способствовали согласованию финансовых условий участия федерального правительства. По его словам, речь шла, в частности, о значительном авансовом платеже и доле прибыли для США.

Представительница Виткоффа заявила, что он не получает зарплату за работу от имени Трампа и "не имеет конфликта интересов и не заинтересован в этом деле с финансовой точки зрения".

Какие активы "Лукойла" могут продать

Речь идет о масштабном международном портфеле российской компании — от нефтяных месторождений в Камеруне до нефтеперерабатывающих заводов в Европе и автозаправочных станций в Нью-Джерси.

Особое значение имеют НПЗ "Лукойла" в Нидерландах, Болгарии и Румынии. Они производят, в частности, дизельное и авиационное топливо.

Ранее "Лукойл" оценивал свои международные активы примерно в $20 млрд. В то же время точная цена и структура предлагаемой сделки пока не определены.

Сделка еще не завершена

Потенциальная продажа активов должна получить одобрение Министерства финансов США, которое контролирует соблюдение санкций. В то же время, по словам источников, ключевые решения по сделке фактически принимаются в Белом доме.

К процессу также привлечен Кирилл Дмитриев, экономический представитель Путина. В прошлом месяце он посетил Нью-Йорк и Вашингтон для встреч с американскими представителями и заявил, что диалог с США продолжается, в частности, в сфере энергетики.

Переговоры о продаже международных активов "Лукойла" продолжаются на фоне санкций, которые администрация Трампа ввела против компании год назад. Именно санкции вынудили "Лукойл" выставить на продажу значительную часть международного портфеля.

На данный момент сделка находится на стадии переговоров и требует соответствующих разрешений со стороны США и России.

Как сообщал OBOZ.UA, российский нефтегазовый гигант "Лукойл" продал свою дочернюю компанию LUKOIL International GmbH, владеющую всеми его зарубежными активами стоимостью $22 млрд. Это положило конец экспансии российского частного бизнеса за рубежом.

Похожие темы
Переговоры США и РоссииСанкции против РоссиинефтьбензинВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться