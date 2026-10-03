На переговорах США и России поднимался вопрос о нефтяном соглашении по "Лукойлу" – СМИ

Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией о прекращении войны в Украине расширились и охватили возможную многомиллиардную сделку по активам "Лукойла". Речь идет о нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и автозаправочных станциях российской компании по всему миру.

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По данным СМИ, вопрос о сделке поднимал президент России Владимир Путин во время встречи со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября. В потенциальной сделке могут быть задействованы американский инвестор Тодд Боэли, ближневосточные бизнес-группы и правительство США, пишет The New York Times.

Путин поднял вопрос о "Лукойле"

По словам источников, знакомых с ходом встречи, Путин предложил обсудить сделку по активам "Лукойла", чтобы продемонстрировать россиянам возможность ведения бизнеса с США.

Американская сторона, по данным источников, согласилась работать над этим вопросом. Сделку рассматривают как возможный способ улучшить отношения с Кремлем и одновременно увеличить предложение энергоносителей и снизить мировые цены на нефть.

Для потенциальных покупателей одобрение США также имеет значение, поскольку продажа активов позволила бы освободить их от американских санкций и сразу повысить их стоимость.

Кто претендует на активы

Среди основных групп, стремящихся заключить сделку, называют американского инвестора Тодда Боэли, две ближневосточные группы, связанные с бизнесом Кушнера или семьи Виткоффа, а также подразделение правительства США.

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Американское правительство планирует участвовать в сделке через Корпорацию международного финансового развития США (DFC). Представитель агентства заявил, что потенциальная сделка может способствовать экономической безопасности США, достижению внешнеполитических целей и снижению цен на энергоносители для американцев.

Ранее значительной частью активов "Лукойла" интересовалась частная инвестиционная компания Carlyle. В январе она достигла предварительной договоренности о приобретении международных активов компании, однако окончательное одобрение сделки со стороны США затянулось.

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При чем здесь Виткофф и Кушнер

Потенциальная сделка привлекла внимание из-за деловых связей некоторых её участников с Виткоффом и Кушнером. В то же время нет данных о том, что сами Виткофф или Кушнер получат финансовую выгоду от продажи.

Высокопоставленный чиновник администрации США подтвердил, что Виткофф и Кушнер непосредственно способствовали согласованию финансовых условий участия федерального правительства. По его словам, речь шла, в частности, о значительном авансовом платеже и доле прибыли для США.

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Представительница Виткоффа заявила, что он не получает зарплату за работу от имени Трампа и "не имеет конфликта интересов и не заинтересован в этом деле с финансовой точки зрения".

Какие активы "Лукойла" могут продать

Речь идет о масштабном международном портфеле российской компании — от нефтяных месторождений в Камеруне до нефтеперерабатывающих заводов в Европе и автозаправочных станций в Нью-Джерси.

Особое значение имеют НПЗ "Лукойла" в Нидерландах, Болгарии и Румынии. Они производят, в частности, дизельное и авиационное топливо.

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Ранее "Лукойл" оценивал свои международные активы примерно в $20 млрд. В то же время точная цена и структура предлагаемой сделки пока не определены.

Сделка еще не завершена

Потенциальная продажа активов должна получить одобрение Министерства финансов США, которое контролирует соблюдение санкций. В то же время, по словам источников, ключевые решения по сделке фактически принимаются в Белом доме.

К процессу также привлечен Кирилл Дмитриев, экономический представитель Путина. В прошлом месяце он посетил Нью-Йорк и Вашингтон для встреч с американскими представителями и заявил, что диалог с США продолжается, в частности, в сфере энергетики.

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Переговоры о продаже международных активов "Лукойла" продолжаются на фоне санкций, которые администрация Трампа ввела против компании год назад. Именно санкции вынудили "Лукойл" выставить на продажу значительную часть международного портфеля.

На данный момент сделка находится на стадии переговоров и требует соответствующих разрешений со стороны США и России.

Как сообщал OBOZ.UA, российский нефтегазовый гигант "Лукойл" продал свою дочернюю компанию LUKOIL International GmbH, владеющую всеми его зарубежными активами стоимостью $22 млрд. Это положило конец экспансии российского частного бизнеса за рубежом.