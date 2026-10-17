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"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине
Макрон и Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал лидера ультраправых Марин Ле Пен за ее намерение прекратить финансовую поддержку Украины в случае прихода к власти. Он подчеркнул, что помощь Киеву соответствует национальным интересам Франции и напрямую связана с безопасностью французов и всей Европы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе, передает Укринформ. По словам Макрона, отказ от поддержки Украины поставил бы Францию в беспрецедентное положение среди европейских партнеров.

Почему поддержка Украины важна для безопасности Франции

"Если Франция поддерживает Украину, как это сегодня делают все государства-члены Европейского Союза, ведь после выборов в Венгрии все 27 стран придерживаются этой позиции, то это потому, что мы знаем – на кону стоит наша собственная безопасность", – считает французский лидер.

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Макрон подчеркнул, что отказ от поддержки Украины с целью сокращения бюджетных расходов сделал бы Францию исключением среди европейских союзников. По его словам, страна фактически стала бы единственной в Европе, отказавшейся от поддержки Киева, что поставило бы под сомнение готовность Парижа заботиться о собственной безопасности.

Макрон призвал политиков к сдержанности в преддверии выборов

Также французский президент раскритиковал политиков, которые ведут себя так, будто уже победили на предстоящих выборах, и призвал их проявлять больше сдержанности.

"Я не вмешиваюсь в предвыборную кампанию, но меня иногда удивляет отсутствие скромности у некоторых политиков, которые высказываются так, будто они уже занимают соответствующие должности. Давайте уважать французов и француженок. Они будут голосовать. Сохраняйте скромность", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что помощь Украине отвечает национальным интересам Франции, а не является просто проявлением солидарности. По его мнению, призывы прекратить поддержку Киева ставят под угрозу безопасность всей Европы, в частности французских граждан.

Напомним, накануне Марин Ле Пен заявила, что у Франции больше нет достаточных финансовых возможностей для оказания Украине помощи в размере 6 млрд евро в год. Однако она подчеркнула, что готова посетить Украину, если президент Владимир Зеленский захочет обсудить с ней вопрос финансовой поддержки.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский призвал лидеров Европейского Союза предоставить Украине не менее 70 млрд евро дополнительной поддержки в 2027 году. По его словам, общая стоимость войны для Украины в следующем году составит 155 млрд евро, а дополнительные средства нужны на оборону, вооружение и укрепление устойчивости государства.

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