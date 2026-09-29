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На кону – энергетическое перемирие: США планируют провести трехсторонние переговоры с Украиной и РФ уже в октябре – The Atlantic

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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На кону – энергетическое перемирие: США планируют провести трехсторонние переговоры с Украиной и РФ уже в октябре – The Atlantic
Встреча Дональда Трампа и Путина в США. Архивное фото
Источник: Andrew Harnik / Getty

США планируют в октябре организовать встречу представителей Соединённых Штатов, Украины и России, чтобы обсудить ограниченное прекращение огня. Речь идёт, в частности, о возможной договоренности не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга.

О подготовке такой встречи пишет The Atlantic со ссылкой на одного из украинских переговорщиков. По его словам, американская сторона намерена собрать представителей трех стран, скорее всего, в Абу-Даби, для обсуждения возможного энергетического перемирия.

Возможная встреча

По данным издания, американские представители после переговоров в Киеве планируют организовать в следующем месяце встречу делегаций США , Украины и России. Одним из возможных мест проведения называют Абу-Даби.

В центре обсуждения может оказаться ограниченное прекращение огня. Оно будет предусматривать, в частности, отказ сторон от ударов по энергетическим объектам — электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и другой подобной инфраструктуре.

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До этого американские представители провели несколько раундов переговоров с Киевом и Москвой. The Atlantic отмечает, что во время недавнего визита в Киев Джаред Кушнер и Стив Виткофф несколько часов встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и его переговорной командой.

По словам двух украинских переговорщиков, основное внимание было сосредоточено на различных способах достижения ограниченного прекращения огня. Американская сторона, по их словам, стремится постепенно сузить масштаб боевых действий, чтобы в дальнейшем перейти к более широкому соглашению о прекращении войны.

После этой встречи американские представители планируют перейти к трехстороннему формату. Именно в октябре, как отмечает один из украинских переговорщиков, они рассчитывают организовать встречу представителей США, Украины и России.

Энергетическая инфраструктура

Основным вопросом такой встречи может стать договоренность о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Речь идет об электростанциях, нефтеперерабатывающих предприятиях и других объектах, связанных с энергетикой.

Отдельно участники переговоров обсуждают возможную договоренность в отношении грузовых судов в Черном море. По данным The Atlantic, запрет на удары мог бы касаться, в частности, судов с зерном, следующих на рынки Ближнего Востока и Африки. Для этого направления США могут привлечь посредничество Египта.

Американская сторона также стремится организовать встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Издание отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио объявил о приглашении Путина на саммит G20, который должен состояться в декабре в Майами.

По информации The Atlantic, Трамп может использовать этот саммит для попытки собрать за одним столом российских и украинских президентов. Однако на момент публикации материала Путин еще не принял приглашение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Перемирия в Черном море не будет: Россия отклонила все предложения о прекращении огня. Позже "Я не знаю позиции России": Зеленский рассказал, на каких условиях Украина готова пойти на энергетическое перемирие. Видео

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