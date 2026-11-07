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На горизонте появился возможный новый президент США: что о нем известно
Джон Оссофф – сенатор от штата Джорджия. Очень талантливый молодой политик – ему всего 39 лет.
Спокойный, разумный, убедительный. Живое воплощение выражения "здравый смысл". Всем советую следить за его карьерой. Я вполне допускаю, что он станет президентом США в 28 году. Если это произойдет, то он будет первым евреем, занявшим этот пост.
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