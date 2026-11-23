Трамп просто боится?

Видео дня

По крайней мере со встречи в Шэньчжэне Трамп окончательно расчехлился как пособник Путина. Если раньше он еще пытался это как-то скрывать, то теперь, кажется, даже бравирует этим.

Я уже высказывал здесь версию, почему он так спешит. С 3 января ему придется иметь дело с новым враждебным Конгрессом. Поэтому Трамп и его окружение пытаются как можно скорее получить зарубежные активы "Лукойла" и другие взятки, обещанные Путиным. Для этого им необходимо срочно заставить Украину принять российские требования.

Но возможна и другая версия. Путину необходимо торопиться не меньше, чем Трампу.

О возможном российском компромате на Трампа говорят давно. Новые документы по делу Эпштейна и Максвелл, доказывающие их тесную связь с российской агентурой, подтверждают высокую вероятность наличия у Кремля такого компромата.

Ценность любого компромата на политика зависит от того, насколько он влиятелен. Никому не нужен компромат на политических пенсионеров. Через полтора месяца, когда начнет работу новый Конгресс, влияние Трампа резко ослабнет. После окончания президентского срока он покинет Белый дом. Сам компромат никуда не денется, но как рычаг влияния на политику США он потеряет ценность.

РЕКЛАМА

Если Кремль действительно держит Трампа на крючке, то давить на него выгоднее всего прямо сейчас, пока Ржавый еще в силе и может что-то реальное сделать в интересах шантажистов. Поэтому Путин мотивирован резко усилить шантаж. В этой связи за уже совершенно бесстыдным заискиванием Трампа перед Путиным может стоять просто страх.

У Путина, если эта версия верна, осталось мало времени. Поэтому он именно сейчас окончательно припер Трампа к стенке. Еще немного – трамповская золотая карета превратится в тыкву, а путинский компромат на него – в ничего не стоящий мусор. Шантажируй его или не шантажируй, сделать для Путина он ничего не сможет.

Главные истории дня

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...