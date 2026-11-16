МИД Украины и Венгрии готовят встречу лидеров стран: когда она должна состояться

Уже в ноябре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр должны провести новую личную встречу. Сейчас внешнеполитические ведомства стран занимаются подготовкой двусторонних переговоров.

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Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига, который 16 ноября встретился с венгерской коллегой Анита Орбан. На платформе X (Twitter) он поделился подробностями.

Стороны стремятся "использовать позитивную динамику в двусторонних отношениях"

Министр иностранных дел заявил, что Киев и Будапешт за последние шесть месяцев добились существенного прогресса в восстановлении и нормализации отношений.

"Это полностью соответствует стремлению Украины выстраивать добрососедские, надежные и прочные отношения с Венгрией и венгерским народом", – подчеркнул он.

Сибига встретился с Орбан на полях заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе (Бельгия). Беседы были предметными, заявил чиновник. Стороны договорились использовать эту положительную динамику для развития сотрудничества. Среди обсуждавшихся тем была "совместная подготовка к встрече лидеров наших государств, которая должна состояться до конца ноября".

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"В этом контексте мы рассмотрели весь спектр вопросов двусторонней повестки дня и наиболее актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности инфраструктуру, транспортное сообщение, торговлю, энергетику, права национальных меньшинств, региональную безопасность и вступление Украины в Европейский Союз.

3 декабря Украина и Венгрия отметят 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обеим странам", – подытожил глава МИД.

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Что предшествовало

Впервые Зеленский и Мадьяр лично встретились 16 октября на саммите ЕС в Брюсселе.

Кроме того, на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине (Ирландия) лидеры провели короткую встречу, которая длилась около 10–15 минут.

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Как писал OBOZ.UA, недавно Анита Орбан заявила, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до 2030 года, но Будапешт поддерживает европейские стремления Киева и выступает за продолжение переговорного процесса.