МИД Украины и Венгрии готовят встречу лидеров стран: когда она должна состояться
Уже в ноябре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр должны провести новую личную встречу. Сейчас внешнеполитические ведомства стран занимаются подготовкой двусторонних переговоров.
Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига, который 16 ноября встретился с венгерской коллегой Анита Орбан. На платформе X (Twitter) он поделился подробностями.
Стороны стремятся "использовать позитивную динамику в двусторонних отношениях"
Министр иностранных дел заявил, что Киев и Будапешт за последние шесть месяцев добились существенного прогресса в восстановлении и нормализации отношений.
"Это полностью соответствует стремлению Украины выстраивать добрососедские, надежные и прочные отношения с Венгрией и венгерским народом", – подчеркнул он.
Сибига встретился с Орбан на полях заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе (Бельгия). Беседы были предметными, заявил чиновник. Стороны договорились использовать эту положительную динамику для развития сотрудничества. Среди обсуждавшихся тем была "совместная подготовка к встрече лидеров наших государств, которая должна состояться до конца ноября".
"В этом контексте мы рассмотрели весь спектр вопросов двусторонней повестки дня и наиболее актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности инфраструктуру, транспортное сообщение, торговлю, энергетику, права национальных меньшинств, региональную безопасность и вступление Украины в Европейский Союз.
3 декабря Украина и Венгрия отметят 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обеим странам", – подытожил глава МИД.
Что предшествовало
Впервые Зеленский и Мадьяр лично встретились 16 октября на саммите ЕС в Брюсселе.
Кроме того, на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине (Ирландия) лидеры провели короткую встречу, которая длилась около 10–15 минут.
Как писал OBOZ.UA, недавно Анита Орбан заявила, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до 2030 года, но Будапешт поддерживает европейские стремления Киева и выступает за продолжение переговорного процесса.