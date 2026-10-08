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МИД: Украина готова к встрече в октябре по вопросу мира

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read3 мин
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МИД: Украина готова к встрече в октябре по вопросу мира
Тихий подтвердил готовность Украины принять участие в мирной встрече в октябре. Источник: скриншот

Украина готова в октябре принять участие во встрече по вопросам мира в трехстороннем формате, то есть с представителями страны-посредника Соединенных Штатов, и страны-агрессора России. Украинские представители на такой встрече готовы обсудить любые формы перемирия, в том числе и безусловное прекращение огня по линии соприкосновения.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он добавил, что Украина не впервые выражает заинтересованность в такой встрече иготовность к диалогу – но именно в трехстороннем формате.

Ждем Россию

"Со стороны Украины (для такой встречи) никаких препятствий нет. На данный момент мы ждем (обнародования, – OBOZ.UA) российской позиции. Повторяю то, что говорил президент Украины на днях. Хотели бы, чтобы эта встреча состоялась уже в октябре", – сообщил Георгий Тихий.

Он добавил, что встреча на уровне лидеров могла бы принести "наиболее прорывные результаты для достижения мира". Однако Украина готова и к встрече в трехстороннем формате Украина-Россия-Соединенные Штаты на других уровнях.

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Пять предложений

Георгий Тихий напомнил слова министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что на данный момент существует "пять различных режимов прекращения огня, к которым Украина готова и которые прорабатываются в разных форматах".

Первый – это "общий, безусловный и полный" режим прекращения огня, на который Украина согласилась еще во время встречи в марте 2025 года в Джидде.

Второй и третий возможные форматы основаны на соответствующих предложениях Турции и Египта. Они касаются Черного моря и судоходства. Эти "позиции разработаны в консультациях с Украиной", добавил представитель МИД.

"Это наработки дипломатов при участии украинской дипломатии, при непосредственном личном участии министра Андрея Сибии, наработки тех модальностей, которые могут быть. Но, конечно, для танго нужны двое, как вы знаете, поэтому необходимо согласие российской стороны", – пояснил Георгий Тихий.

Деликатная тема

Еще одно предложение – от Индии, оно касается и энергетики, а не только Черного моря.

"Я согласен, что это деликатная тема, поэтому не буду вдаваться в подробности. Просто могу подтвердить, что Индия очень активно ведет такую работу. С украинской стороны также есть готовность к реалистичным решениям", – отметил спикер МИД.

И последнее из этих пяти предложений – это энергетическое перемирие. Тихий напомнил, что американская сторона во время последних контактов президентов Украины и США обсуждала возможность работы над взаимным прекращением огня в сфере энергетики обеих воюющих стран.

Георгий Тихий добавил: "чтобы это заработало", необходимы соответствующие "шаги со стороны России".

Что предшествовало

Именно США предложили Украине и России провести трехстороннюю встречу до конца октября. Речь идет о переговорах на техническом уровне, и президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил американцам, что "наша сторона готова поддержать" такое предложение.

По его словам, Украина готова к проведению переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах или в другой стране, которую предложит американская сторона.

Кстати, ранее в Кремле заявили о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины и США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Москва якобы рассчитывает на новую встречу в ближайшее время (это было в сентябре) и сохраняет открытость к продолжению диалога.

В то же время Песков подчеркивал, что требования Кремля остаются неизменными.

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