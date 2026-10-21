''Мирные обсуждения прошли конструктивно'': Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровне

В США утверждают, что переговоры о мирном урегулировании российско-украинской войны продолжатся в трехстороннем формате (Киев, Вашингтон, Москва). Будущие встречи состоятся на техническом уровне.

Видео дня

Об этом 21 октября заявил специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, который вновь посетил Российскую Федерацию. О результатах разговора он сообщил на платформе X (Twitter). Отметим, что другого американского спецпредставителя Джареда Кушнера на встрече с россиянами в среду не было (причиной называют его болезнь).

Уиткофф напомнил, что последние разговоры с российскими, украинскими и европейскими лидерами состоялись в Осло (Норвегия) и Санкт-Петербурге (РФ).

С кремлевским диктатором Владимиром Путиным Виткофф встретился, "чтобы развить прогресс, достигнутый в Осло во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, и обсудить рамочные условия мира".

Еще одна причина поездки – "поблагодарить за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который сможет вернуться домой к своей семье", написал представитель Вашингтона.

Он утверждает, что обсуждения были конструктивными. "Они продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне", – отметил Виткофф.

В конце поста он расхвалил своего босса. Мол, впереди еще много важной работы, но Трамп "остается приверженным цели завершить эту войну и добиться всеобъемлющего и долгосрочного мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений".

РЕКЛАМА

Кушнер также высказался о дипломатическом урегулировании. На своей странице в X зять Трампа написал, что в последние дни "наблюдается обнадеживающий прогресс".

Он поблагодарил президента Соединенных Штатов "за лидерство", а украинских, европейских и российских представителей – "за конструктивное взаимодействие".

"Впереди еще много сложной работы, однако у нас есть реальная возможность оставить эту войну в прошлом и заложить фундамент для прочного мира, безопасности и процветания – для будущих поколений", – заверил Кушнер.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, по данным The Atlantic, Трамп якобы рассчитывает достичь договоренности о завершении российско-украинской войны уже в декабре 2026 года, во время саммита "Группы двадцати" в Майами. Сейчас лидер Белого дома видит себя посредником между Зеленским и Путиным, которые могли бы подписать мирное соглашение.