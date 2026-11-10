"Мирные договоренности должны уважать суверенитет Украины": Еврокомиссия выступила с заявлением на фоне переговоров в Абу-Даби

Европейские партнеры, Украина и Соединенные Штаты провели встречу в преддверии будущих трехсторонних переговоров с участием России. Стороны обсудили координацию усилий для прекращения войны и создания условий для прочного мира.

Видео дня

Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и предусматривать действенные гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Какие условия должны предусматривать мирные договоренности

Встреча прошла в духе сотрудничества между европейскими партнерами, Украиной и США. Участники подтвердили общие цели, готовность к постоянным консультациям и приверженность евроатлантической безопасности.

Стороны подчеркнули, что будущие договоренности должны уважать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право самостоятельно принимать решения. В то же время любое урегулирование должно содержать действенные гарантии безопасности для украинского государства.

Общей целью участников является разработка практической системы безопасности, элементы которой будут взаимно усиливать друг друга. Она должна укрепить долгосрочную безопасность Украины и сформировать доверие, необходимое для достижения договоренностей путем переговоров.

Что обсуждали в связи с безопасностью после окончания войны

Особое внимание участники уделили тому, как использовать существующие европейские институты и соглашения в сфере безопасности после окончания войны в Украине.

Также обсуждались вопросы послевоенной безопасности, снижения рисков возникновения новых конфликтов и создания эффективных механизмов управления рисками. В частности, речь шла о предотвращении опасной эскалации.

РЕКЛАМА

Участники подтвердили общую приверженность созданию прочной послевоенной архитектуры европейской безопасности и соответствующих договоренностей. В то же время они подчеркнули, что сильное НАТО и впредь будет оставаться ключевым элементом коллективной обороны в евроатлантическом пространстве.

Европа, Украина и США продолжат координацию

Европейские партнеры, Украина и Соединенные Штаты планируют и впредь тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса.

Следующая цель – перейти к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров. Это должно способствовать достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, мирные переговоры с участием Украины, США и России стартовали в ОАЭ 10 ноября. Делегацию от Украины возглавил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ключевыми вопросами станут гарантии безопасности, прекращение огня и шаги для окончания войны.