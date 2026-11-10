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"Мирные договоренности должны уважать суверенитет Украины": Еврокомиссия выступила с заявлением на фоне переговоров в Абу-Даби

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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"Мирные договоренности должны уважать суверенитет Украины": Еврокомиссия выступила с заявлением на фоне переговоров в Абу-Даби
Флаги Украины и ЕС. Иллюстративное фото. Источник: Европейская комиссия

Европейские партнеры, Украина и Соединенные Штаты провели встречу в преддверии будущих трехсторонних переговоров с участием России. Стороны обсудили координацию усилий для прекращения войны и создания условий для прочного мира.

Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и предусматривать действенные гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Какие условия должны предусматривать мирные договоренности

Встреча прошла в духе сотрудничества между европейскими партнерами, Украиной и США. Участники подтвердили общие цели, готовность к постоянным консультациям и приверженность евроатлантической безопасности.

Стороны подчеркнули, что будущие договоренности должны уважать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право самостоятельно принимать решения. В то же время любое урегулирование должно содержать действенные гарантии безопасности для украинского государства.

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Общей целью участников является разработка практической системы безопасности, элементы которой будут взаимно усиливать друг друга. Она должна укрепить долгосрочную безопасность Украины и сформировать доверие, необходимое для достижения договоренностей путем переговоров.

Что обсуждали в связи с безопасностью после окончания войны

Особое внимание участники уделили тому, как использовать существующие европейские институты и соглашения в сфере безопасности после окончания войны в Украине.

Также обсуждались вопросы послевоенной безопасности, снижения рисков возникновения новых конфликтов и создания эффективных механизмов управления рисками. В частности, речь шла о предотвращении опасной эскалации.

Участники подтвердили общую приверженность созданию прочной послевоенной архитектуры европейской безопасности и соответствующих договоренностей. В то же время они подчеркнули, что сильное НАТО и впредь будет оставаться ключевым элементом коллективной обороны в евроатлантическом пространстве.

Европа, Украина и США продолжат координацию

Европейские партнеры, Украина и Соединенные Штаты планируют и впредь тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса.

Следующая цель – перейти к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров. Это должно способствовать достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, мирные переговоры с участием Украины, США и России стартовали в ОАЭ 10 ноября. Делегацию от Украины возглавил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ключевыми вопросами станут гарантии безопасности, прекращение огня и шаги для окончания войны.

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