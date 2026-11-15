Мир в Украине: новейший "секретный" план Кушнера
Итак, у американцев якобы-будто бы есть уже для нас нечто новое: от Кушнера-Зятькоффа [и Уиткоффа?].
Далее текст на языке оригинала
Тож розглянемо таку собі багатопунктну "новітню новинку" – без зайвих (наразі) подробиць.
Лінія розмежування встановлюється за лінією зіткнення на момент угоди;
статус окупованої частини України вирішить Рада Безпеки ООН через 10 років;
неокупована частина Донбасу контролюватиметься Сполученими Штатами й матиме особливий статус на кшталт Пуерто-Рико
[від себе: це неінкорпорована організована (неприєднана упорядкована) територія США (ані штат, ані країна), якою частково керують американські президент і Конгрес, мешканці якої є громадянами США з дещо обмеженими правами (приміром, не беруть участі в американських виборах)],
але на умовах демілітаризації (діятиме лише відносно невеличка поліція);
гарантії подальшої недоторканності Україні забезпечують Сполучені Штати за зразком статті 5 Вашингтонського договору [щодо НАТО] і КНР, якщо ця країна погодиться;
Україна не буде членом НАТО до вирішення Радою Безпеки ООН статусу наразі окупованих територій;
кримінальна відповідальність, що пов’язана з війною, застосовуватиметься Радою Безпеки ООН через 1 рік виключно за безпосереднє скоєння військових злочинів, причому РФ утримуватиметься при відповідному голосуванні;
матеріальні втрати компенсуються Україні за рахунок заморожених російських активів, а також через пільгове постачання їй енергоносіїв від Росії;
відбудова України здійснюється інвестуванням на офшорних умовах;
припиняють дію будь-які санкції щодо РФ;
російська мова в Україні набуває прав на рівні прав в Україні угорської мови;
протягом 3 місяців в Україні відбуваються водночас президентські й парламентські вибори.
А тим часом CNN нагадує: лише цьогоріч російськими ударами було вбито понад 2700 цивільних українців, що, за оцінками, є найвищим рівнем втрат серед мирного населення з початку повномасштабної війни.
У втрат серед військових, зрозуміло, масштаб зовсім інший.
Тож якщо, так би мовити, зберегти обличчя це важливіше за людські життя, то проєкт цей може дійсно стати компромісом, за якого ніхто – [майже] не втратить обличчя.
Загалом, такий от "таємний план Кушнера".
(Конструктивний, але, звісно, дещо спірний.
Дещо спірний, але тому й конструктивний.)
Невідомо тільки, чи знає він про нього.
Чи то інформація [до роздумів], чи то роздуми [без інформаціі]…
Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...