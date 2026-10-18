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"Мир наступает только благодаря силе": Зеленский подвел итоги беседы с Виткоффом и Кушнером

Анна ПавловаАнна Павлова
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"Мир наступает только благодаря силе": Зеленский подвел итоги беседы с Виткоффом и Кушнером
Зеленский провел беседу с представителями президента США. Источник: Офис президента

В воскресенье, 18 октября, Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили итоги встречи переговорных команд во Флориде, дальнейшие дипломатические шаги, российские обстрелы и ПВО.

Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram. Зеленский подчеркнул, что Киев делает все, что в его силах, для этого. В частности, для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет. Президент также добавил, что "мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, основанному на доверии".

"Обсудили результаты встречи наших команд во Флориде. Фактически наши команды находятся в постоянном контакте. Готовим также следующие шаги в дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО. Именно от позиции Америки здесь многое зависит. Мы и в дальнейшем готовы работать конструктивно, честно и на реальный результат. " Спасибо всем в США, кто поддерживает именно такой подход и Украину", – сказал Зеленский.

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Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп возмущен атаками Украины на российские НПЗ. Он вновь заявил, что именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть, и это – их единственный результат.

Как писал OBOZ.UA, в Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины

Также сообщалось, что США хотят разморозить часть активов России и взять их под свой контроль.

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