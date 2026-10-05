В последнее время экспертное сообщество, да и некоторые политики, активно обсуждают тему переговоров и возможных договоренностей с Путиным.

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Одни выступают за немедленные переговоры и немедленные договоренности, даже ценой территорий и суверенитета.

Другая – категорически против поспешных действий. Но в основном считает, что весной переговоры и договоренности вполне возможны. Но нам нужно "пережить" зиму и выстоять.

С первой частью экспертов и политиков я категорически не согласен. Их позиция почему-то мне не то чтобы не подходит, а от нее веет российскими ушами (деньгами и/или другими выгодами).

Но и со второй частью согласиться сложно.

Другими словами, я согласен с тем, что сейчас переговоры не актуальны. И согласен с тем, что нужно пережить зиму и выстоять. Но не согласен с тем, что весной (или летом) есть шанс на какие-то реалистичные договоренности с Путиным.

Пока он у власти, никакие договоренности с ним невозможны в принципе.

Почему? Да потому, что ему нужна исключительно капитуляция Украины и НАТО.

А нам нужно наше собственное государство, причем суверенное, а не такое, как у того же Лукашенко. А НАТО не отступит к границам 1997 года, как того хочет Путин. Этого не позволят Париж, Берлин и Лондон (а не Варшава с Бухарестом и т. п.), потому что им не нужна дикая Россия у собственных границ.

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Так что тешить себя надеждами на какие-то реальные переговоры и реальные договоренности с Путиным когда-нибудь там потом, или вот-вот уже в ближайшее время – это обманывать себя.

Переговоры придется вести с преемником Путина, кем бы он ни стал, даже если за поребриком бразды правления перехватит Кадыров или кто-то еще из тамошних "ястребов". Ведь они не озвучивали амбиции Путина в прямых эфирах, поэтому им будет проще договариваться об уходе из России и Европы.

А еще один, более желательный для нас и Европы сценарий – распад России. Тогда будем договариваться уже не с одним кремлем, а с руководителями новых суверенных государств, которые образуются на территории этого монстра.

Главные истории дня

Подавляющее большинство экспертов и наших политиков, как и европейских и других лидеров, считают, что распад Российской Федерации невозможен и крайне нежелателен. Они ошибаются.

Распад России на самом деле вполне возможен. Буш-старший, который пытался удержать СССР от распада за несколько месяцев до самого распада того СССР, подтвердит это.

Так что не посыпаем голову пеплом и не мечтаем о каких-то там бутафорских переговорах.

Война продолжается, и нам предстоит в ней еще побеждать!

С уважением.