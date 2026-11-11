Мир после 2030-го? Как союзники могут поменяться местами, а Россия – выиграть время
Коррекция прогноза по мирному урегулированию: тренд на ухудшение ситуации.
В своем базовом прогнозе я озвучиваю следующий диапазон по мирному урегулированию в Украине: весна-лето 2028 или весна-лето 2029.
Сейчас формируется "корректирующий прогноз": диапазон войны рискует выйти за 2030-й год.
Дело в том, что основным глобальным сторонником продолжения войны (кроме страны-агрессора, естественно), является Евросоюз.
Позиция Европы следующая: Россия сама начала агрессию и поэтому должна понести в ходе нее максимальные потери, которые сделают невозможным агрессию россиян в отношении стран-участниц ЕС.
То есть Европа думает не столько о нынешней войне и ее завершении, как о том, что будет после этой войны: будет ли Россия способна в будущем на новую агрессию.
Упрощенно, Европа пытается "нащупать" историческую точку Х, после прохождения которой РФ не сможет осуществить агрессию в отношении стран ЕС.
Таким образом, финансируя Украину, Европа компенсирует образовавшийся для нее дефицит безопасности, это рациональная и эгоистичная геополитическая позиция. Но так ведут себя все глобальные кластеры без исключения.
Однако Европа сейчас входит в полосу перезагрузки политических элит, которые видят процесс компенсации дефицита континентальной безопасности несколько иначе.
Это означает, что к 2028 году в ЕС может созреть запрос на завершение войны.
Но к этому же времени, в США может появиться президент-демократ, который будет опираться на Конгресс, контролируемый демократами.
Простое экстраполирование электоральной динамики в США, говорит о том, что республиканцы смогут вернуть контроль над Конгрессом в целом лишь к 2032 году.
То есть, в 2029 году для нас может произойти глобальная инверсия: Европа будет выступать за прекращение войны, а США, наоборот, займут позицию касательно продолжения войны.
Потому что президент-демократ при поддержке Конгресса – это прекращение противостояния с Китаем, мир с Ираном и "разогрев" Балто-черноморской дуги. Все по классике.
И тогда у нас "на марафоне" будут "клеймить Европу" и обвинять "в трусости" и "славить" Америку.
В таком варианте трафик войны выходит за горизонт 2030.
Данный сценарий целиком в интересах россиян. Потому что они откалибровали "мясорубку" войны под работу на "пониженных" оборотах (в части вовлечения в войну человеческого ресурса).
Сравнение чудовищное, но оно достаточно образное.
"Ресурсы войны", включая и человеческий ресурс, можно вбрасывать в "мясорубку войны" на "повышенных оборотах", как во время Первой и Второй мировой.
А можно на "пониженных", поступательно выжигая потенциал другой стороны.
РФ отладила работу своей "мясорубки" войны на пониженные обороты, вбрасывая в нее по 25-30 тыс человек в месяц.
Почему Россия применяет подобную тактику?
Тут есть ряд причин: выдавливание нелояльного населения с оккупированных территорий, создание у другой стороны иллюзии "тупика войны" и т.д.
Любые реальные мирные инициативы ломают данную стратегию россиян.
Идеальный спаринг-партнер для РФ – это сторонник "вечной войны".
Потому что переговорная позиция формируется исходя из параметров того потенциала, который стоит за той или иной стороной.
Россия с помощью своей тактики "медленной мясорубки" создает у нас иллюзию того, что потенциал пока еще есть и можно тянуть до того момента, когда "Путин умрет".
Задача Москвы: усыпить у нас рациональную оценку нашего реального потенциала и потом предъявить ультиматум, когда реальный потенциал опустится до минимальных значений, прежде всего, в части человеческого потенциала.
Такая ситуация возникнет как раз после 2030-года, если исторические окна возможностей по достижению мира в 2028 и 2029 годах будут упущены.
Страх данного сценария и может толкнуть Европу на изменение своей позиции по мирным переговорам после 2028-го.
Но наличие подобного сценария не изменит позицию демократов в США, которые воспринимают такую войну как "назидание для агрессора" и не ощущают опасности непосредственно для Америки.
А "назидание" предполагает формирование максимального "ценника" войны.
Как Украина может выйти на реальный переговорный трек в таких сложных условиях?
Путем формирования двух стратегических документов:
1. Декларация о мире, составленная на базе Декларации о государственном суверенитете, Акте о независимости и Конституции.
Данный документ должен определить блоковость/нейтралитет, безядерный статус, гуманитарный блок и т.д.
90% норм будущей Декларации о мире уже определены в упомянутой выше конституционной триаде, которая пребывает в неразрывном историческом, диалектическом единстве.
2. Декларация о Евразийском степном коридоре, объединяющем в общий логистический и экономический проект Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ, Украину и ЕС.
Первый документ определяет нашу геополитическую позицию и отвечает на вопрос: "кто мы в новом мире".
Второй документ определяет как мы будем использовать свой новый статус и отвечает на вопрос: "что мы собираемся делать".
Неплохо принять оба документа в парламенте конституционным большинством.
Такой сценарий может вовлечь в переговоры о мире Китай, лишить РФ ее дипломатических приемов и поломать сценарий "вечной войны".
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