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Алексей Кущ
Алексей Кущ

Экономист

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Новости политики / Мнения
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Мир после 2030-го? Как союзники могут поменяться местами, а Россия – выиграть время

Мир после 2030-го? Как союзники могут поменяться местами, а Россия – выиграть время
Европа - США. Источник: Weyo/AdobeStock

Коррекция прогноза по мирному урегулированию: тренд на ухудшение ситуации.

В своем базовом прогнозе я озвучиваю следующий диапазон по мирному урегулированию в Украине: весна-лето 2028 или весна-лето 2029.

Сейчас формируется "корректирующий прогноз": диапазон войны рискует выйти за 2030-й год.

Дело в том, что основным глобальным сторонником продолжения войны (кроме страны-агрессора, естественно), является Евросоюз.

Позиция Европы следующая: Россия сама начала агрессию и поэтому должна понести в ходе нее максимальные потери, которые сделают невозможным агрессию россиян в отношении стран-участниц ЕС.

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То есть Европа думает не столько о нынешней войне и ее завершении, как о том, что будет после этой войны: будет ли Россия способна в будущем на новую агрессию.

Упрощенно, Европа пытается "нащупать" историческую точку Х, после прохождения которой РФ не сможет осуществить агрессию в отношении стран ЕС.

Таким образом, финансируя Украину, Европа компенсирует образовавшийся для нее дефицит безопасности, это рациональная и эгоистичная геополитическая позиция. Но так ведут себя все глобальные кластеры без исключения.

Однако Европа сейчас входит в полосу перезагрузки политических элит, которые видят процесс компенсации дефицита континентальной безопасности несколько иначе.

Это означает, что к 2028 году в ЕС может созреть запрос на завершение войны.

Но к этому же времени, в США может появиться президент-демократ, который будет опираться на Конгресс, контролируемый демократами.

Простое экстраполирование электоральной динамики в США, говорит о том, что республиканцы смогут вернуть контроль над Конгрессом в целом лишь к 2032 году.

То есть, в 2029 году для нас может произойти глобальная инверсия: Европа будет выступать за прекращение войны, а США, наоборот, займут позицию касательно продолжения войны.

Потому что президент-демократ при поддержке Конгресса – это прекращение противостояния с Китаем, мир с Ираном и "разогрев" Балто-черноморской дуги. Все по классике.

И тогда у нас "на марафоне" будут "клеймить Европу" и обвинять "в трусости" и "славить" Америку.

В таком варианте трафик войны выходит за горизонт 2030.

Данный сценарий целиком в интересах россиян. Потому что они откалибровали "мясорубку" войны под работу на "пониженных" оборотах (в части вовлечения в войну человеческого ресурса).

Сравнение чудовищное, но оно достаточно образное.

"Ресурсы войны", включая и человеческий ресурс, можно вбрасывать в "мясорубку войны" на "повышенных оборотах", как во время Первой и Второй мировой.

А можно на "пониженных", поступательно выжигая потенциал другой стороны.

РФ отладила работу своей "мясорубки" войны на пониженные обороты, вбрасывая в нее по 25-30 тыс человек в месяц.

Почему Россия применяет подобную тактику?

Тут есть ряд причин: выдавливание нелояльного населения с оккупированных территорий, создание у другой стороны иллюзии "тупика войны" и т.д.

Любые реальные мирные инициативы ломают данную стратегию россиян.

Идеальный спаринг-партнер для РФ – это сторонник "вечной войны".

Потому что переговорная позиция формируется исходя из параметров того потенциала, который стоит за той или иной стороной.

Россия с помощью своей тактики "медленной мясорубки" создает у нас иллюзию того, что потенциал пока еще есть и можно тянуть до того момента, когда "Путин умрет".

Задача Москвы: усыпить у нас рациональную оценку нашего реального потенциала и потом предъявить ультиматум, когда реальный потенциал опустится до минимальных значений, прежде всего, в части человеческого потенциала.

Такая ситуация возникнет как раз после 2030-года, если исторические окна возможностей по достижению мира в 2028 и 2029 годах будут упущены.

Страх данного сценария и может толкнуть Европу на изменение своей позиции по мирным переговорам после 2028-го.

Но наличие подобного сценария не изменит позицию демократов в США, которые воспринимают такую войну как "назидание для агрессора" и не ощущают опасности непосредственно для Америки.

А "назидание" предполагает формирование максимального "ценника" войны.

Как Украина может выйти на реальный переговорный трек в таких сложных условиях?

Путем формирования двух стратегических документов:

1. Декларация о мире, составленная на базе Декларации о государственном суверенитете, Акте о независимости и Конституции.

Данный документ должен определить блоковость/нейтралитет, безядерный статус, гуманитарный блок и т.д.

90% норм будущей Декларации о мире уже определены в упомянутой выше конституционной триаде, которая пребывает в неразрывном историческом, диалектическом единстве.

2. Декларация о Евразийском степном коридоре, объединяющем в общий логистический и экономический проект Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ, Украину и ЕС.

Первый документ определяет нашу геополитическую позицию и отвечает на вопрос: "кто мы в новом мире".

Второй документ определяет как мы будем использовать свой новый статус и отвечает на вопрос: "что мы собираемся делать".

Неплохо принять оба документа в парламенте конституционным большинством.

Такой сценарий может вовлечь в переговоры о мире Китай, лишить РФ ее дипломатических приемов и поломать сценарий "вечной войны".

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Алексея Куща
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