Виталий Кличко почтил память жертв Голодомора и напомнил, что Россия продолжает убивать украинцев.

Видео дня

Об этом он написал в своем Telegram.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора в 1932 -1933 годах. Миллионов украинцев, которых советский режим сознательно и жестоко обрек на смерть от голода. Искусственно создавал голод, уничтожая украинцев, тоталитарный режим и в 1921–1923 и 1946–1947 годах.–", – написал глава столицы.

Виталий Кличко напомнил, что прошел почти век, а украинская нация снова вынуждена бороться за свое существование. За свободу своего государства.

"Россия продолжает убивать наших людей, разрушать города, уничтожать критическую инфраструктуру, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. Снова совершает геноцид против украинского народа.

И сегодня мы защищаем свое право жить на собственной земле, быть свободными в демократической стране, самим определять свое будущее", – написал Кличко.

Светлая память всем невинно погибшим – замученным голодом украинцам…