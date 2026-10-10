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Михаил Бондарь обратился в СБУ в связи с пророссийскими заявлениями беглого народного депутата Дмитрука и требует, чтобы председатель ВР лишил его мандата

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Михаил Бондарь обратился в СБУ в связи с пророссийскими заявлениями беглого народного депутата Дмитрука и требует, чтобы председатель ВР лишил его мандата
Михаил Бондарь обратился в СБУ в связи с пророссийскими заявлениями беглого народного депутата Дмитрука и требует, чтобы председатель ВР лишил его мандата

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь обратился в Службу безопасности Украины с заявлением о совершении уголовного правонарушения в связи с публичными заявлениями внефракционного депутата-беглеца Артема Дмитрука, который был избран в 2019 году от партии "Слуга народа". Михаил Бондарь также призывает председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука лишить Дмитрука депутатского мандата. По мнению Бондаря, заявления Дмитрука содержат признаки государственной измены.

Михаил Бондарь обратился в СБУ в связи с пророссийскими заявлениями беглого народного депутата Дмитрука и требует, чтобы председатель ВР лишил его мандата

Михаил Бондарь обратился в СБУ в связи с пророссийскими заявлениями беглого народного депутата Дмитрука и требует, чтобы председатель ВР лишил его мандата

"7–8 октября 2026 года народный депутат Украины Артем Дмитрук (который в настоящее время находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск) на своем Telegram-канале публично распространил заявления, которые подигрывают российской пропаганде и дискредитируют государственную власть Украины. В частности, А. Дмитрук опубликовал поздравление с днём рождения в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, назвав военного преступника "руководителем страны, от которой зависит жизнь Украины", и пожелал ему "мудрости и выдержки". Кроме того, в своих постах народный депутат призвал "прекратить подлизываться к Западу", вести прямой диалог с Москвой и Минском и утверждал, что Украина и Россия "как будто обречены жить вместе", – говорится в заявлении.

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"Особым цинизмом является то, что после кровавого ракетного удара РФ по жилому дому в Прилуках, где погибли мирные жители и дети, А. Дмитрук публично снял ответственность с страны-агрессора и возложил вину на "преступный режим Зеленского", что является прямым повторением нарративов Кремля и оправданием действий оккупантов. Такие действия народного депутата Украины в период действия правового режима военного положения свидетельствуют об оказании информационной помощи государству-агрессору, направлены на подрыв обороноспособности Украины и имеют признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 УК Украины (Государственная измена): ст. 436-2 УК Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины)", – пишет народный депутат.

Он обращается к СБУ с просьбой внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРД) и начать досудебное расследование; проверить изложенные факты на предмет совершения Дмитруком деяний, предусмотренных ст. 111 и ст. 436-2 УК Украины.

"Что касается беглого народного депутата от "Слуги народа" (в настоящее время внефракционного) Дмитрука, который в настоящее время находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, а также поздравил российского диктатора Путина с днем рождения и призвал к диалогу с РФ и Беларусью, я уже обратился в СБУ с заявлением о преступлении, содержащем признаки государственной измены. Также обращаюсь к спикеру ВР Стефанчуку по поводу лишения Дмитрука депутатского мандата", – написал Михаил Бондарь в Facebook.

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