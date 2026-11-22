Министр Великобритании Хемиш Фалконер раскритиковал президента США Дональда Трампа за его слова о дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным. Британский чиновник назвал главу Кремля "мясником" и осудил российскую войну против Украины.

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Он подчеркнул, что Путин не является другом ни Великобритании, ни ему лично. Об этом Фалконер заявил в интервью Sky News.

Почему слова Трампа о дружбе с Путиным вызвали критику

В последние дни Дональд Трамп неоднократно упоминал о дружеских отношениях с Путиным. В частности, президент США опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором назвал российского диктатора "моим другом".

Это произошло после того, как Трамп использовал такую же формулировку во время встречи с Путиным на трехстороннем саммите в Китае в четверг.

Комментарии американского президента вызвали резкую реакцию политических деятелей. Среди них – британский министр Хемиш Фалконер, осудивший как слова Трампа, так и действия российского руководства.

Фалконер назвал Путина мясником

В интервью Sky News британский чиновник назвал Путина "мясником" и заявил о варварском и незаконном характере российской войны.

По словам Фалконера, Россия сама несет значительные потери из-за агрессии, которая лишает молодых россиян многих возможностей.

"Россия ужасно страдает от войны, которая незаконна. Она жестока. Она лишает российскую молодежь множества возможностей, о чем вы можете услышать непосредственно от самих россиян", – сказал министр.

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Он также подчеркнул, что не считает Путина другом.

"Итак, Владимир Путин был бы моим другом? Нет. И он не друг Великобритании", – заявил Фалконер.

Как в Британии реагируют на заявления Трампа

Журналисты также спросили министра, сообщит ли британское правительство американской стороне о своем отношении к словам Трампа о дружбе с Путиным.

Фалконер ответил, что премьер-министр Великобритании регулярно общается с президентом США и не скрывает позицию страны по поводу российского вторжения.

"Премьер-министр регулярно общается с президентом и ни в коем случае не стесняется в выражениях, говоря о силе чувств, которые Великобритания в целом испытывает по поводу вторжения", – отметил министр.

Главные истории дня

О том, как проходила трехсторонняя встреча Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора в Шэньчжэне, OBOZ.UA писал здесь. В целом – переговоры длились около полутора часов, а среди главных тем были война в Украине, международная безопасность, энергетика и ситуация вокруг Ирана.