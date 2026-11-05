"Мы остались без Крыма и части Донбасса, но мира не было": Зеленский напомнил, к чему привела политика деэскалации в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призывы к деэскалации после захвата Россией Крыма в 2014 году не принесли мира, а лишь дали Москве возможность продолжить оккупацию украинских территорий. Он напомнил, что после оккупации полуострова Россия захватила часть Донбасса, а на востоке Украины по-прежнему продолжались обстрелы и боевые действия.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF. Президент также объяснил, почему считает опасными требования к Украине уступить территории, подчеркнув, что предыдущий опыт не дает оснований считать такие уступки гарантией безопасности.

Призывы "просто жить дружно" с РФ не принесли мира

Зеленский отметил, что после захвата Крыма Россией западные партнеры Украины – Европа и США – призывали украинское руководство избегать эскалации и фактически смириться с новой ситуацией.

Он напомнил, что тогда Украине предлагали не обострять конфликт, оставить все как есть и "просто жить дружно". Однако следствием такой политики стала дальнейшая потеря украинских территорий, а не установление мира.

"Мы остались без Крыма. После этого мы остались без части Донбасса. Но при этом на Востоке постоянно стреляли. Никакого мира не было", – напомнил президент.

Он также обратил внимание, что международная поддержка Украины не была постоянной на протяжении всех лет российской агрессии. По словам Зеленского, активнее помогать Украине партнеры начали уже после полномасштабного вторжения, хотя до этого Россия на протяжении восьми лет оккупировала часть украинской территории.

Президент подчеркнул, что этот длительный период должен был дать международным партнерам возможность понять истинные намерения российского руководства и осознать, что Владимир Путин не собирается добровольно возвращать захваченные территории.

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Почему территориальные уступки не гарантируют окончания войны

Зеленский также рассказал о вопросе, который ему задавали европейские партнеры: почему он считает, что Россия продолжит наступление, если Украина согласится выйти из Донбасса.

Отвечая на это, президент напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российские войска пытались захватить не только восточные регионы Украины, но и столицу. Кроме того, оккупанты вошли на территории Запорожской и Херсонской областей, захватили Херсон и продвигались в Харьковской области.

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По словам Зеленского, украинские Силы обороны впоследствии освободили значительную часть захваченных территорий, однако сам масштаб российского наступления свидетельствует о том, что цели Кремля не ограничивались Донбассом.

Президент обратил внимание на противоречие в требованиях к Украине: от нее ожидают территориальных уступок, поскольку Россия не смогла захватить эти земли военным путем.

"У нас может быть меньше территории, меньше денег, меньше оружия, но достоинства у нас все-таки больше, чем у многих", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны, однако мирное урегулирование должно быть достойным для украинского государства и его граждан.

"Мы будем делать все, чтобы эта война закончилась, но закончилась достойно для нас", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины заявлял, что прекращение боевых действий на нынешней линии фронта может стать первым шагом к завершению войны. В то же время для прочного мира важно не допустить возобновления российской агрессии после прекращения огня.