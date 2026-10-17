"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыНужна помощь в сборе средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 23 тыс. грн ($515)Люди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛюди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в БерлинеУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. ВидеоЧешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько днейЧешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько днейВеликобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об ученияхВеликобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об ученияхВ Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. ФотоВ Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото

"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 3,5 т.
"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины
Йоханн Вадефуль. Источник: deutschland.de

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал США отменить ограничения скорости работы спутниковой связи Starlink в Украине. Свое требование он обосновал тем, что Берлин финансирует часть оборудования, поэтому ожидает, что система будет работать без ограничений.

Об этом сообщает ntv. Политик также добавил, что немецкая сторона пока не располагает полной информацией о причинах введенных ограничений, но планирует выяснить этот вопрос.

Берлин требует от США объяснений по поводу ограничений Starlink в Украине

Вадефуль выступил за отмену ограничений на работу Starlink в Украине, подчеркнув, что Германия финансирует часть оборудования этой системы спутниковой связи.

"И поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы она работала, если мы за это платим. Украине должна оказываться полная поддержка и в дальнейшем", – заявил министр.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
icon 50,5 т.
Путин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с Шамшуром
icon 50,5 т.
Путин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с Шамшуром
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 38,2 т.
"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине
icon 38,2 т.
"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 34,4 т.
В Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизелью
icon 34,4 т.
В Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизелью

Вадефуль отметил, что Германия пока не располагает всей информацией о причинах ограничения работы Starlink в Украине. Он заверил, что в планах Берлина – обсуждение этого вопроса с американской стороной в надежде получить необходимые объяснения.

Напомним, ранее сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис призвал проверить действия министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета в связи с ограничениями системы Starshield, с которыми столкнулись украинские военные. Он заявил, что вместе с коллегами будет добиваться официального расследования генерального инспектора Пентагона, поскольку не рассчитывает на прозрачность со стороны министра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине возникли проблемы с работой военной версии Starlink. Из-за ограничения скорости терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink, подчеркнув возможные последствия ограничений для человеческих жизней.

Также глава государства заявил, что ограничения скорости Starlink влияют на работу украинских дронов-перехватчиков. По его словам, после достижения скорости около 161 км/ч связь отключается, из-за чего военные теряют беспилотники.

Похожие темы
Война в УкраинеStarlinkГерманияСШАУкраинаИоганн ВадефульИоганн Вадефуль
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться