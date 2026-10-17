"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал США отменить ограничения скорости работы спутниковой связи Starlink в Украине. Свое требование он обосновал тем, что Берлин финансирует часть оборудования, поэтому ожидает, что система будет работать без ограничений.

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Об этом сообщает ntv. Политик также добавил, что немецкая сторона пока не располагает полной информацией о причинах введенных ограничений, но планирует выяснить этот вопрос.

Берлин требует от США объяснений по поводу ограничений Starlink в Украине

Вадефуль выступил за отмену ограничений на работу Starlink в Украине, подчеркнув, что Германия финансирует часть оборудования этой системы спутниковой связи.

"И поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы она работала, если мы за это платим. Украине должна оказываться полная поддержка и в дальнейшем", – заявил министр.

Вадефуль отметил, что Германия пока не располагает всей информацией о причинах ограничения работы Starlink в Украине. Он заверил, что в планах Берлина – обсуждение этого вопроса с американской стороной в надежде получить необходимые объяснения.

Напомним, ранее сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис призвал проверить действия министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета в связи с ограничениями системы Starshield, с которыми столкнулись украинские военные. Он заявил, что вместе с коллегами будет добиваться официального расследования генерального инспектора Пентагона, поскольку не рассчитывает на прозрачность со стороны министра.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Украине возникли проблемы с работой военной версии Starlink. Из-за ограничения скорости терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink, подчеркнув возможные последствия ограничений для человеческих жизней.

Также глава государства заявил, что ограничения скорости Starlink влияют на работу украинских дронов-перехватчиков. По его словам, после достижения скорости около 161 км/ч связь отключается, из-за чего военные теряют беспилотники.

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