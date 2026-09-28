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Блог

Владимир Гевко
Владимир Гевко

Общественный деятель, блогер

Новости политики / Мнения
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icon 1,7 т.
Блог |

Мы с Европой сыграли в одну и ту же игру: сначала они пугали нас войной, теперь – мы их

Иллюстрация. Россия и НАТО
Иллюстрация. Россия и НАТО
Источник: Unsplash/Marek Studzinski
Европа боится не россию, Европа боится войны – это же, казалось бы, так очевидно.
И это вполне здоровый и правильный страх, только глупый может не бояться войны или тот, кто уже находится в ней. Как мы, например. Для нас самое страшное уже случилось, дальше – лишь медленно нарастающий ужас. 
 
Хотя мы тоже с начала 2014-го боялись войны и не утратили здорового страха перед ее крупномасштабной формой, поэтому было приложено много пусть и кривоватых, но действенных усилий, чтобы ее не допустить. Политика, дипломатия, подкуп, обман, Минские соглашения. Все, чтобы не сбросить жизнь огромной страны с края пропасти в жерло вулкана великой войны.
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В 2019 году украинский народ перешел в режим "безумства и отваги" и перестал бояться войны, причем не только со стороны россии. В результате это привело нас к ситуации, когда уже ничего не страшно.
 
Но наша бесстрашность на войне уже приобретает черты безумия берсерка, которому безразлично его будущее, для него важно здесь и сейчас. Битва и есть его жизнь. Наше восприятие реальности искажено, наш юмор черный. Шутка о новых трусах перед обстрелом действительно смешна, но она смешна только для смертников, ведь весь юмор зависит от контекста. Поэтому мы хохочем, а европейцы, видимо, тихо крестятся.
 
Забавно, но мы с Европой сыграли в одну и ту же игру – сначала они пугали нас войной и прогнозировали 2–3 недели, теперь мы пугаем их войной и прогнозируем им 2–3 недели сопротивления. Но в реальности, очевидно, будет что-то похожее – если война там все-таки начнется, то будут огромные жертвы и разрушения, но из обычных менеджеров, строителей и пожарных в конце концов родятся эффективные штурмовики и защитники, ведь инстинкт самосохранения способен на чудеса, когда его прижмут к стенке.
 
Поэтому Европа пока отчаянно маневрирует вокруг стены, как может, чтобы не оказаться прижатой, но свободного пространства становится все меньше. А мы с расслабленным настроем грешников в кипящей смоле ада наблюдаем за их отчаянными подергиваниями и шутим: "Давайте к нам, здесь тепло)"
 
Но пока Европа боится, имея под боком очень яркую пятилетнюю визуализацию своих страхов. Жаль только, что нам так не повезло – учиться на чужом историческом материале.
Все сами.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Владимира Гевко
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