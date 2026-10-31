"Мы все знаем, что вы – агрессор": Лаврову на G20 заявили, что Россия не выиграет войну в Украине

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Эвакуированные из Олешек прибыли в Украину через Беларусь: Зеленский раскрыл детали операции. Фото, видео и все подробностиЭвакуированные из Олешек прибыли в Украину через Беларусь: Зеленский раскрыл детали операции. Фото, видео и все подробности"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с Зеленским"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с ЗеленскимКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: где самая тяжелая ситуацияНа каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснениеНа каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснениеВ Одесской области пограничник женился на женщине с инвалидностью ради выезда за границу и поплатился: чем все закончилосьВ Одесской области пограничник женился на женщине с инвалидностью ради выезда за границу и поплатился: чем все закончилосьИллюстрация – деньги в кошелькеВ ПФУ объяснили, когда нужно обращаться за оформлением пенсии: какой срок предусмотрен и когда можно потерять деньги"Он просто отвратителен": Дональд Трамп публично набросился на друга Украины Роберта Де Ниро, который призвал от него "избавиться""Он просто отвратителен": Дональд Трамп публично набросился на друга Украины Роберта Де Ниро, который призвал от него "избавиться"Город в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. ВидеоГород в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. ВидеоС мужчиной, рожденным под этим знаком зодиака, лучше быть осторожными в отношенияхС мужчиной, рожденным под этим знаком зодиака, лучше быть осторожными в отношенияхПод крики "Позор": отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о "госперевороте"Под крики "Позор": отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о "госперевороте"
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Мы все знаем, что вы – агрессор": Лаврову на G20 заявили, что Россия не выиграет войну в Украине

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
2,2 т.
"Мы все знаем, что вы – агрессор": Лаврову на G20 заявили, что Россия не выиграет войну в Украине
Британский дипломат упомянул атаку российских дронов на железную дорогу в Днепре. Источник: br.az

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в США обратился напрямую к российскому министру Сергею Лаврову. Он назвал Россию агрессором и напомнил об убийствах мирных украинцев и военных преступлениях российской армии.

В частности, британский дипломат упомянул атаку российских дронов на железную дорогу в Днепре, в результате которой накануне погибли 15 человек. Также Милибэнд заявил, что Россия не сможет выиграть войну благодаря мужеству украинского народа и солидарности стран-союзников.

Что Милибэнд сказал Лаврову на встрече G20

Во время встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Атланте Эд Милибэнд выступил с обвинениями в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова.

Британский дипломат обратился к нему напрямую и подчеркнул, что участникам встречи известно, кто является агрессором в войне против Украины. Он также напомнил о гибели мирных жителей в результате российских атак.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
27,0 т.
Навроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в Польше
27,0 т.
Навроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в Польше
Даниил БорщДаниил Борщ
4,0 т.
В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно
4,0 т.
В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно
Глеб ИвановГлеб Иванов
1,7 т.
ГПСУ опровергла версию Ткача о выезде Кравченко за границу: "Информация ложная и крайне абсурдная"
1,7 т.
ГПСУ опровергла версию Ткача о выезде Кравченко за границу: "Информация ложная и крайне абсурдная"

"Позвольте мне сказать это прямо российскому министру иностранных дел – мы все знаем, кто является агрессором в этой войне. Давайте поговорим о том, что произошло вчера на железной дороге в Днепре. Только вчера ваши дроны атаковали и убили 15 человек. И есть бесчисленные подобные примеры того, как вы убиваете невинных гражданских лиц на протяжении всей этой войны. Мы все знаем, что вы – агрессор", – заявил Милибэнд.

Милибэнд заявил, что Россия не выиграет войну против Украины

Отдельно глава британского МИД выразил уверенность, что Россия не сможет победить в войне против Украины. По его словам, этому будут способствовать мужество украинского народа и солидарность стран, представленных на встрече G20.

Милибэнд также упомянул, что российский диктатор Владимир Путин сначала рассчитывал быстро выиграть войну, однако эти планы не осуществились.

"Путин тогда думал, что легко выиграет эту войну. Но вы не выиграете эту войну. Благодаря смелости украинского народа и солидарности стран, представленных за этим столом, вы не выиграете. Если бы у вас хватило мужества сказать правду и поступить правильно, вы бы сказали Путину, что он не побеждает в этой войне и не победит", – обратился британский министр к Лаврову.

Как сообщал , на министерской встрече G20, которая проходит в Атланте, США, будет и делегация страны-агрессора России. Ее возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на этой встрече будет настаивать на прекращении российской агрессивной войны против Украины и обратит внимание на ее глобальные последствия. И Лавров "будет вынужден присоединиться" к дискуссии по этому поводу. 

Похожие темы
Война в УкраинеРоссияСергей ЛавровСергей ЛавровЭд МилибэндЭд Милибэнд
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!