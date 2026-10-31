"Мы все знаем, что вы – агрессор": Лаврову на G20 заявили, что Россия не выиграет войну в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в США обратился напрямую к российскому министру Сергею Лаврову. Он назвал Россию агрессором и напомнил об убийствах мирных украинцев и военных преступлениях российской армии.

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В частности, британский дипломат упомянул атаку российских дронов на железную дорогу в Днепре, в результате которой накануне погибли 15 человек. Также Милибэнд заявил, что Россия не сможет выиграть войну благодаря мужеству украинского народа и солидарности стран-союзников.

Что Милибэнд сказал Лаврову на встрече G20

Во время встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Атланте Эд Милибэнд выступил с обвинениями в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова.

Британский дипломат обратился к нему напрямую и подчеркнул, что участникам встречи известно, кто является агрессором в войне против Украины. Он также напомнил о гибели мирных жителей в результате российских атак.

"Позвольте мне сказать это прямо российскому министру иностранных дел – мы все знаем, кто является агрессором в этой войне. Давайте поговорим о том, что произошло вчера на железной дороге в Днепре. Только вчера ваши дроны атаковали и убили 15 человек. И есть бесчисленные подобные примеры того, как вы убиваете невинных гражданских лиц на протяжении всей этой войны. Мы все знаем, что вы – агрессор", – заявил Милибэнд.

Милибэнд заявил, что Россия не выиграет войну против Украины

Отдельно глава британского МИД выразил уверенность, что Россия не сможет победить в войне против Украины. По его словам, этому будут способствовать мужество украинского народа и солидарность стран, представленных на встрече G20.

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Милибэнд также упомянул, что российский диктатор Владимир Путин сначала рассчитывал быстро выиграть войну, однако эти планы не осуществились.

"Путин тогда думал, что легко выиграет эту войну. Но вы не выиграете эту войну. Благодаря смелости украинского народа и солидарности стран, представленных за этим столом, вы не выиграете. Если бы у вас хватило мужества сказать правду и поступить правильно, вы бы сказали Путину, что он не побеждает в этой войне и не победит", – обратился британский министр к Лаврову.

Главные истории дня

Как сообщал , на министерской встрече G20, которая проходит в Атланте, США, будет и делегация страны-агрессора России. Ее возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на этой встрече будет настаивать на прекращении российской агрессивной войны против Украины и обратит внимание на ее глобальные последствия. И Лавров "будет вынужден присоединиться" к дискуссии по этому поводу.