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"Мы все должны понимать": Кулеба оценил, насколько вероятна в ближайшее время прямая атака России на страны НАТО

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read3 мин
icon 735
"Мы все должны понимать": Кулеба оценил, насколько вероятна в ближайшее время прямая атака России на страны НАТО
Владимир Путин и НАТО. Иллюстративный коллаж

Россия не ограничится агрессией против Украины, в будущем она может напасть на страну НАТО. Когда именно это произойдет – сказать сложно, однако в Европе все больше убеждаются, что прямое столкновение весьма вероятно.

Российская агрессия вряд ли начнется с колонн танков, Москва пойдет другим путем. В этом убежден экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, своими соображениями он поделился в интервью OBOZ.UA.

Россия может напасть на страну НАТО

Кулеба отметил, что когда еще два года назад предупреждал собеседников в Европе о том, что рано или поздно Россия нападет и на страны НАТО, ему мало кто верил. Сейчас же тон разговоров изменился: вместо скепсиса европейцы все чаще интересуются, когда возможно такое нападение.

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не знаю, когда именно это произойдет. Но логика событий и развитие российской военной машины подводят к тому, что в конечном итоге она выплеснется за пределы Украины... Если условно сравнивать, то Путин и Европа сегодня находятся примерно там, где Путин и Украина были в период с 2018-го по 2022 год. Он уже понимает, куда движется, но еще пытается решать вопросы какими-то альтернативными способами. Но есть закономерности, которые никуда не исчезают", – отметил Кулеба.

Дипломат также указал на проблему: за пределами Украины большинство людей представляют себе новую войну как повторение войн прошлого: мол, полномасштабное вторжение начнется с пересечения границы российскими дивизиями. Но сейчас все изменилось.

"Война может начаться с того, что к вам прилетят пять дронов. И европейским лидерам придется решать, что с этим делать. Недавно в европейской прессе уже появлялись публикации о том, что нужно готовиться к ударам дронов, запущенных с кораблей. Я еще два года назад говорил им, в частности в эфире, что однажды утром они проснутся, а в новостях сообщат: пять неизвестных дронов поразили цели на территории европейской страны. Россияне скажут: "Это не мы". А ваша разведка скажет: "Это они". И что дальше? Что вы будете делать?" – отметил Кулеба.

По его мнению, при таком развитии событий западные лидеры могут действовать по двум сценариям: признать факт войны сразу или отложить это признание на некоторое время.

"Если правительство выходит и заявляет: "К нам прилетели российские дроны. Это акт войны. С сегодняшнего дня мы находимся в состоянии войны с Россией", – тогда все понятно. Вы получили новую реальность, в которой нужно действовать. А если правительство начинает говорить: "Надо разобраться, нельзя торопиться, нужно все выяснить, провести консультации, посоветоваться с натовцами, понять, как на это отреагирует Путин", – тогда Россия увидит, что может продолжать безнаказанно. И вот вам прилетят еще пять дронов. Позорьтесь дальше. Но в конце концов Путин все равно заставит их признать, что они находятся в состоянии войны. Вопрос лишь в том, сколько времени они потеряют, пытаясь не называть вещи своими именами", – убежден экс-министр иностранных дел Украины.

Он также прокомментировал замечания скептиков о том, что российскому диктатору Владимиру Путину не хватит сил, чтобы воевать одновременно и с Украиной, и с Европой.

"Пехоты ему может не хватить. Но посмотрите на другое: россияне же не дураки. Они подсчитали количество ракет для систем Patriot, которые есть у европейцев, сопоставили его с количеством собственных ракет и реактивных дронов. Мы все должны понимать: если завтра российские ракеты и дроны полетят на Европу, первое, что там начнут делать, – это сбивать все, что летит, используя ракеты Patriot. И они израсходуют свой запас за неделю, ведь все эти ресурсы ограничены", – прогнозирует Кулеба.

Он считает, что Европа сейчас фактически еще не готова физически противостоять такому уровню угрозы. Она не готова, но готовится, как может. Однако настоящая готовность, скорее всего, наступит уже после начала войны.

"Все проблемы решатся после этих первых пяти дронов. Так же, как это было у нас. Они такие же, как мы. Мы готовились к чему-то, готовились, а потом началась война, и оказалось: ой, надо еще вот это делать, вот это и вот это. С ними будет так же. Они уже находятся в процессе подготовки, и это похвально, молодцы. Но по-настоящему мы почувствуем изменения только после того, как что-то произойдет. Поэтому я не знаю, когда именно это произойдет, но логика всего происходящего подсказывает: это произойдет", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Кулеба  также объяснил, на что делает ставку Путин в войне против Украины.

Кроме того, экс-министр иностранных дел разъяснил позицию Китая по поводу российско-украинской войны.

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