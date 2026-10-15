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"Мы все хотим, чтобы война закончилась": Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского совета. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
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icon 4,9 т.
"Мы все хотим, чтобы война закончилась": Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского совета. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель.

В четверг, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета и проведет ряд встреч с международными партнерами. Глава государства подчеркнул, что для завершения войны необходимы более решительные действия против России и дальнейшая военная помощь Украине.

Также у президента Украины запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО, президентом Франции, а также премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, 15 октября у него запланированы переговоры с генеральным секретарем НАТО, президентом Франции, а также премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии. Кроме того, украинский лидер посетит аудиенцию у короля Бельгии Филиппа.

Зеленский подчеркнул, что для завершения войны необходимы совместные действия европейских государств и конкретные шаги, которые укрепят позиции Украины.

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"Мы все в Европе хотим, чтобы эта война закончилась. И для этого нужны сигналы силы — больше реального давления на Россию и больше оборонной поддержки для Украины", — заявил президент.

На 16 октября у Зеленского запланированы встречи с президентами Европейского совета и Европейской комиссии, а также с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

Глава государства подчеркнул важность координации усилий европейских партнеров для защиты жизни людей. Сейчас особенно важно действовать сообща, чтобы усилить давление на Россию и обеспечить Украине необходимую оборонную поддержку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский впервые проведут официальную встречу. Она должна состояться в Брюсселе (Бельгия) 16 октября, в последний день саммита лидеров Европейского Союза.

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