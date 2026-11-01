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"Мы благодарны американской стороне за посредничество": Зеленский назвал возможные даты трехсторонней встречи Украины, США и РФ

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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"Мы благодарны американской стороне за посредничество": Зеленский назвал возможные даты трехсторонней встречи Украины, США и РФ
Делегации США и Украины во время очередного раунда переговоров по завершению войны в Украине. Источник: White House/Х

Первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ может состояться в Абу-Даби уже в период с 6-10 ноября. Хотя пока речь идет о встрече "на техническом уровне", окончательные дата и место переговоров еще не определены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому журналисту Тони Перкинсу. Украинский лидер поблагодарил США за посредничество.

Что сказал Зеленский

"Прежде всего, хорошо, что у нас будет возможность привлечь россиян к переговорам. Мы благодарны американской стороне за посредничество во время нашей встречи в Осло. Именно Америка предложила провести встречу в ноябре", – отметил президент.

По его словам, встреча может состояться в период с 6 по 10 ноября, и предварительно местом проведения переговоров определили Абу-Даби.

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"Как вы знаете, на Ближнем Востоке всегда много разных чувствительных моментов и вызовов. Не знаю, будет ли это именно эта дата и состоится ли встреча именно в Абу-Даби. Но мы будем поддерживать такую встречу", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что в Абу-Даби должны встретиться именно три группы: украинская, американская и российская.

''Мы благодарны американской стороне за посредничество'': Зеленский назвал возможные даты трехсторонней встречи Украины, США и РФ

Зеленский дал интервью Перкинсу. Источник: скриншот

Позиция Украины

По словам Владимира Зеленского, уже обсуждалось "привлечение Турции и всей Европы" к переговорам, а также "возможность проведения встреч здесь, в Турции". Об этом президент рассказал во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

"Нужны сильные решения, чтобы принести мир. На каждом уровне России должны направляться сигналы о том, что альтернативы миру нет и что поддержка Украины не уменьшится. Это тем более важно в свете того, что в течение последних нескольких дней в Олешках, в Херсонской области, прошла гуманитарная операция", – подчеркнул глава государства.

Президент считает, что гуманитарная миссия в Олешках "наглядно демонстрирует: шаги по деэскалации возможны, когда Россию ставят в положение, в котором она вынуждена делать шаги к деэскалации".

Переговорный трек

Напомним, что в Кремле также назвали возможные место и сроки проведения трехсторонних переговоров Украины, США и России. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча могла пройти в Абу-Даби в первой половине ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не демонстрирует готовности к установлению мира в Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным.

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