"Мы точно не откажемся от наших территорий": Зеленский призвал не решать судьбу Украины без Украины

Никто не может решать судьбу Украины без Украины. Более того, Киев никогда не откажется от своих территорий.

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Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 1 ноября, в интервью CNN Türk. Он подчеркнул, что невозможно согласиться с тем, что восточные территории Украины, включая Крым, который находится под временной российской оккупацией, принадлежат России.

"Это противоречило бы нашей чести, воле нашего общества и нашей конституции", – добавил президент.

Зеленский отметил, что Россия именно этого и хочет и пытается донести это до нас через разных посредников. Однако это нездоровый и нелогичный подход. Поэтому нашим приоритетом является обеспечение прекращения огня на нынешней линии фронта, а затем обсуждение других вопросов.

"Например, Запорожская атомная электростанция под оккупацией. Как мы собираемся это решить? В Херсоне люди снова начали выходить на улицы после многих лет. Жизнь в городе возрождается. Однако поселения на другом берегу реки все еще под оккупацией. Мы должны думать о том, как эти люди выживут", – заметил президент.

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Он отметил, что земельный вопрос чрезвычайно деликатен.

"Прежде всего, мы должны думать о людях. Мы должны решать их проблемы. Мы должны обсуждать вопросы на уровне руководства, такие как: "Как мы будем жить дальше?" и "Какими будут гарантии безопасности?" И самое главное – как остановить войну и предотвратить ее повторное начало..." – добавил президент.

Подробности интервью

– Говорят о возможной встрече Трампа, Путина и Си. Вас беспокоит, что решения о будущем Украины могут быть приняты без вашего участия? Иными словами, что бы вы сделали, если бы Трамп представил вам соглашение, которое Москва и Пекин уже согласовали?

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– Зеленский: Это невозможно. Вы не можете решать судьбу Украины без Украины. Это было бы несправедливо и ни к чему бы не привело. Нелогично вести переговоры о судьбе страны без ее присутствия.

– Было много переговоров и дискуссий. Многие лидеры пытались решить нашу судьбу без нас. Но, как вы знаете, никаких результатов достигнуто не было. Поэтому я считаю это непродуктивным процессом. Это ни к чему не приведет. Конечно, у лидеров этих стран есть вопросы для обсуждения между собой. Но их не будет за этим столом переговоров. Они не могут обсуждать особенно критически важные вопросы, такие как суверенитет и территориальная целостность. Потому что это вопросы, которые касаются исключительно этой страны и являются внутренними государственными делами.

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– Если мы хотим, чтобы война закончилась, такого соглашения можно достичь только за столом, за которым присутствуют стороны войны. И только тогда можно достичь действительно эффективного, окончательного соглашения. Поэтому я не вижу никакого будущего у такой трехсторонней встречи, которая положила бы конец войне. Я объяснил, почему это невозможно. И в-третьих, мы, вы, тоже люди, граждане независимых стран.

– Иногда великие державы могут считать себя самыми сильными, самыми справедливыми и самыми эффективными. Но у каждого своя правда. Россия, например, считала себя великой и говорила, что завоюет Украину за три дня. Сейчас мы вступаем в пятый год войны. В течение пяти лет Россия не может завоевать Украину. Поэтому эти три страны не могут обсуждать войну, которая происходит в Украине и непосредственно влияет на Украину, не учитывая Украину.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры, поскольку у него есть свои связи с главой Кремля.

Напомним, что в Кремле также назвали возможные место и сроки проведения трехсторонних переговоров Украины, США и России. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча могла состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не демонстрирует готовности к установлению мира в Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным.