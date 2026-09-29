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"Мы сильнее": Рютте рассказал, какие варианты реагирования есть у НАТО на гибридные атаки России

Катя Помазан
Катя Помазан
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"Мы сильнее": Рютте рассказал, какие варианты реагирования есть у НАТО на гибридные атаки России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник: Beeld

У НАТО есть различные варианты реагирования на гибридные атаки России против стран Альянса, в том числе меры, которые не обязательно будут публичными. В то же время Москве не удается достичь своей цели – подорвать единство союзников и прекратить помощь Украине.

 

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом. Об этом сообщает The Guardian.

 

Российские гибридные действия влияют на ситуацию с безопасностью, однако он подчеркнул, что у Альянса есть достаточно возможностей для реагирования.

 

"У нас есть все варианты реагирования: иногда видимые, иногда нет", – сказал генсек НАТО.

 

Он также подчеркнул важность публичного установления ответственности за такие инциденты, если имеющиеся доказательства позволяют это сделать. В частности, Рютте положительно отозвался о действиях Эстонии, которая публично связала недавний поджог с российскими спецслужбами.

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Союзникам важно сохранять спокойствие и продолжать действовать, не позволяя России влиять на их позицию в отношении поддержки Украины.

 

"Мы сильнее, и они это знают", – заявил Рютте.

 

Заявления Рютте прозвучали на фоне обеспокоенности стран НАТО диверсиями, инцидентами с беспилотниками и другими действиями, которые союзники рассматривают как элементы гибридной угрозы со стороны России.

 

Во время выступления в Европейском парламенте главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что одна из основных целей российской активности заключается в том, чтобы ослабить готовность западных стран продолжать оказывать помощь Киеву.

 

"Цель российской деятельности сейчас заключается прежде всего в том, чтобы сломить нашу волю продолжать поддерживать Украину", – отметил он.

 

Москва может пытаться создать впечатление настолько сложной ситуации в сфере безопасности, чтобы население западных стран начало требовать сокращения помощи Украине ради собственной безопасности.

 

Противодействие таким действиям и сохранение поддержки Киева могут продемонстрировать России неэффективность этой стратегии.

 

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс во время совместной пресс-конференции с Рютте заявил, что действия России становятся все более враждебными и менее сдержанными.

 

В то же время он предостерег от преждевременных выводов о неизбежности нового российского нападения. На данный момент нет доказательств того, что Россия готовится к такому шагу.

 

Рютте и литовский премьер подчеркнули необходимость сохранять единство союзников перед лицом гибридных угроз. Публичное разоблачение действий России и продолжение помощи Украине остаются важными составляющими противодействия ее попыткам влиять на политику безопасности западных государств.

 

В последнее время Россия уже применяет против европейских стран широкий спектр гибридных методов – от атак дронов до диверсий и саботажа. В то же время признаков подготовки Москвы к прямому военному вторжению в страны НАТО пока нет.

 

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в последнее время Россия увеличила количество диверсий и провокаций в Европе. На этом фоне в НАТО активизируют обмен разведданными, а руководство альянса уверяет, что сможет справиться с любой угрозой.

 

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