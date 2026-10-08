"Мы следим за ситуацией": в МИД ответили, видят ли они угрозу для Украины в связи с возможным появлением чумы в РФ

На данный момент Украина не видит угрозы в связи с возможным появлением чумы на территории России. В то же время украинские компетентные органы и система здравоохранения внимательно следят за ситуацией в РФ.

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Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге. Он отметил, что Украина имеет визовый режим с Россией и фактически не имеет пассажирского сообщения с ней, что снижает риски возможного заноса инфекции.

Украинские службы следят за ситуацией

По словам Тихого, украинские компетентные органы внимательно отслеживают информацию, поступающую из России о возможном случае чумы.

"Мы следим, и наши компетентные органы, и наша система здравоохранения… следят очень внимательно, отслеживают ситуацию, которая там складывается. На данный момент никакой угрозы для Украины нет", – сказал представитель МИД.

Он также обратил внимание на ограниченные контакты между нашей страной и Россией – в Украине действует визовый режим с РФ, пассажиропоток отсутствует, а ряд других государств усиливает ограничения и закрывает границу с РФ.

Тихий также раскритиковал действия российских властей, заявив, что кремлевский режим продолжает практики, характерные для советской системы.

"К сожалению, российский режим повторяет все те же шаблоны, которые были во времена советского режима, особенно на его заключительной стадии, когда режим не был способен гарантировать минимальную безопасность своим людям… Кто вообще может представить себе чуму в XXI веке", – сказал дипломат.

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Что известно о чуме в Иркутской области

Поводом для беспокойства стала смерть 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. Она скончалась 2 октября, после чего появилась информация о возможной легочной форме чумы в России.

По одной из версий, 25 сентября в лаборатории Дарья разбила пробирку с возбудителем чумы. Другая версия связывает возможное заражение женщины с ее рабочей поездкой в Бурятию, где ранее фиксировался очаг чумы вблизи границы с Монголией.

После смерти россиянки на карантин поместили почти 200 человек, с которыми она контактировала в последнее время. Существует вероятность, что она умерла от легочной чумы – болезни с высоким уровнем летальности.

Главные истории дня

В то же время российские власти официально отрицают, что причиной смерти Шипиловой стала чума. В Роспотребнадзоре заявили, что женщина умерла от "пневмонии неустановленной этиологии", которую связывают с ее профессиональной деятельностью.

По утверждению российского ведомства, в ходе исследований микроорганизмов, которые могли бы подтвердить чуму, ничего не обнаружили. Там также заявили, что аварий при работе с патогенами в Иркутском противочумном институте не было.

Несмотря на опровержения российских властей относительно чумы, в Иркутске после смерти лаборантки ввели карантинные меры на ряде объектов. В частности, ограничения коснулись клинической и детской больниц, а также роддома.

Как сообщал OBOZ.UA, ВОЗ требует от России подробной информации о вспышке чумы на фоне слухов о втором случае заболевания. Организация обратилась к РФ за дополнительной информацией о "причине тяжелой пневмонии" у умершей российской лаборантки в Иркутской области, а также о "возбудителе", из-за которого там прибегли к мерам, направленным на предотвращение распространения заболевания.