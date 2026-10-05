"Мы ежедневно анализируем ситуацию с безопасностью": Рубио заверил, что США пока не будут эвакуировать посольство из Киева

Вашингтон пока не планирует менять формат работы американского посольства в Киеве из-за угроз со стороны России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

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Рубио отметил, что Соединенные Штаты постоянно оценивают ситуацию с безопасностью вокруг своих дипломатических представительств в разных странах. По его словам, если возникнет угроза, требующая изменения формата работы посольства, Вашингтон примет соответствующее решение.

"Мы ежедневно анализируем ситуацию с безопасностью вокруг каждой дипломатической миссии в мире. Если возникнет угроза, которая, по нашему мнению, потребует изменения формата работы, мы это сделаем. Пока что мы этого там не делали", — сказал Рубио.

Таким образом, американская сторона пока не принимала решения об эвакуации посольства США из Киева. Рубио подчеркнул, что решения о работе дипломатических миссий принимаются в зависимости от оценки конкретных рисков безопасности.

Планы дипломатов

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявлял, что иностранные партнеры не сообщали украинской стороне о планах переноса посольств из Киева.

По его словам, в МИД не поступало соответствующих запросов или сообщений от иностранных дипломатических представительств. Тихий также прокомментировал информацию британской газеты The Guardian о возможном перемещении дипломатических миссий.

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"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать не получали", — пояснил пресс-секретарь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что иностранные партнеры не уведомляли Украину о планах переноса посольств из Киева.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила атаки на Киев, чтобы заставить украинцев уезжать из столицы. Сейчас оккупанты атакуют город значительным количеством дронов в течение дня и ночи. Глава государства считает такие удары частью тактики Владимира Путина, направленной на максимальное обострение войны.

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