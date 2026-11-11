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"Мы понимаем, с кем имеем дело": Зеленский сказал, верит ли в результат переговоров с РФ до конца года

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read3 мин
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ожидания от переговоров с РФ. Фото архивное. Источник: пресс-служба ОП

Украина и США заинтересованы получить результат в мирных переговорах с Россией уже до конца этого года. Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас есть "окно возможностей", ведь в 2027-м политический ландшафт Европы может измениться, и шанс на прогресс тоже есть.

Об этом глава государства высказался 11 ноября в Дублине (Ирландия), отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Зеленского попросили прокомментировать слова переговорщика, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии после переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) о том, что "есть хороший импульс для того, чтобы найти решение еще до наступления нового года".

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"Сейчас такая ситуация: изменения политического ландшафта в Европе могут произойти в 2027 году. И мы также видим, что уже происходят изменения в Соединенных Штатах. Поэтому сегодня действительно есть это окно возможностей, когда все те участники, которые сейчас занимаются переговорным процессом и действительно хотят получить результат еще до 2027 года, находятся за столом переговоров. Поэтому, думаю, один из переговорщиков именно это и говорит", – ответил президент.

Он указал еще на один фактор. По его словам, во время переговоров украинской, американской и российской команд в ОАЭ "негатива не было".

"Не знаю всех деталей, думаю, там все равно были небольшие "истории" со стороны России. Но мы уже не обращаем внимания... Тем не менее важно, что американцы полетели к Владимиру Путину с конкретными предложениями.

Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись в Дублин с конкретными предложениями. Я не очень в это верю. Позвольте мне быть скептиком в этой команде, но надежда все равно есть. Мы понимаем, с кем имеем дело. Они не будут настроены на это позитивно? Да. Но прогресс возможен? Да!" – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что многое зависит "от формата диалога американской стороны с российской стороной" во время визита в Москву 12 ноября. Напомним, что в четверг спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с кремлевским диктатором, чтобы обсудить некоторые моменты переговоров. Зеленский сказал, что не знает, "какой формат разговора они выберут".

Глава государства отметил, что Соединенным Штатам также очень важно как можно скорее добиться прогресса. "И поэтому, учитывая все эти детали, мы надеемся получить результат", – подытожил он.

О чем Зеленский будет говорить с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вернутся в Дублин, чтобы там встретиться с Зеленским. Президент пояснил, что рассчитывает "получить реакцию российской стороны на те вопросы, которые были затронуты во время заседания в Абу-Даби".

Речь, помимо прочего, идет о гуманитарном треке. "Стороны обсуждали возможность обмена военнопленными 1000 на 1000, возможно, 1200... Это было бы очень позитивно. Не вижу причин, почему Россия могла бы отказать, но всякое бывает", – сказал президент.

Второй вопрос – это гарантии безопасности. Переговорщики уже обсуждали несколько форматов этих соглашений для Украины. "Американцы получат их видение (россиян. – Ред.) этого вопроса. Если честно, это не первый раз, когда поднимается этот вопрос, но сейчас во время диалога было больше деталей", – уточнил Зеленский.

Также обсуждение затронет возможную будущую трехстороннюю встречу, в частности на уровне лидеров.

Следующий момент, который нужно обсудить, – роль Европы за столом переговоров. По словам Зеленского, очень важно, что сейчас позиция США меняется. "Американская сторона относится к этому более тепло. Мы очень хотим, чтобы в следующий раз Европа была не на площадке переговоров, не на полях встречи, а равноправным участником. Потому что это абсолютно справедливо", – подчеркнул он.

Также представители Вашингтона должны выяснить позицию Москвы относительно прекращения огня (энергетического, морского и т. д.). В Абу-Даби российская команда утверждала, что у них нет мандата давать ответы на эти вопросы. "Поэтому я рассчитываю как минимум получить ответы через американских посредников", – сказал президент.

''Мы понимаем, с кем имеем дело'': Зеленский сказал, верит ли в результат переговоров с РФ до конца года

Общение Михала Мартина и Владимира Зеленского с медиа. 11 ноября 2026 года. Источник: Скриншот ролика ОП

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что сейчас важнее всего остановить полномасштабное вторжение, потому что Украина теряет людей. Кроме того, последовательность дальнейших шагов должна быть четкой: сначала прекращение войны, затем определение структуры договоренностей, гарантий безопасности и условий для процветания.

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