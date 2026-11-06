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"Мы решительно поддерживаем процесс": в Венгрии оценили реалистичность вступления Украины в ЕС до 2030 года

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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"Мы решительно поддерживаем процесс": в Венгрии оценили реалистичность вступления Украины в ЕС до 2030 года
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Источник: P. Peleckis / BNS

Венгрия не считает реалистичным вступление Украины в Европейский союз до 2030 года. В то же время Будапешт поддерживает европейские устремления Киева и выступает за продолжение переговорного процесса.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Анита Орбан во время визита в Вильнюс в четверг, 5 ноября. По информации литовского общественного вещателя LRT, Орбан подчеркнула, что все страны-кандидаты должны выполнять одинаковые требования для вступления в ЕС.

Венгрия не поддерживает введение для Украины ускоренной процедуры членства.

Позиция Будапешта

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Украина присоединиться к Евросоюзу до 2030 года, Анита Орбан заявила, что венгерская сторона не считает такой срок реалистичным.

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"Мы не считаем это реалистичным. Мы решительно поддерживаем процесс, основанный на заслугах, и я думаю, что в этом вопросе мы согласны с Литвой", – сказала глава МИД Венгрии.

Она также подчеркнула, что Украина должна пройти ту же процедуру вступления, что и другие государства-кандидаты. По ее словам, Будапешт не поддерживает никаких исключений или ускоренного пути к членству.

"Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы. Мы также не поддерживаем ускоренное вступление", – отметила министр.

Прогресс Украины

В то же время Анита Орбан признала, что Украина достигла значительного прогресса на пути к членству в Евросоюзе. В частности, уже открыты четыре из шести переговорных кластеров.

Среди факторов, способствовавших продвижению переговорного процесса, она назвала улучшение отношений между Венгрией и Украиной.

Министр также упомянула договоренности о защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатской области. Этот вопрос долгое время оставался одним из предметов споров между Киевом и Будапештом.

Оптимизм Литвы

Иную оценку перспектив вступления Украины в ЕС высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Он считает, что ориентир на 2030 год стоит установить, поскольку достижение этой цели остается теоретически возможным.

"Мы более оптимистично настроены относительно сроков. Мы считаем, что целевую дату можно и нужно установить", – заявил литовский министр.

По его словам, вступление Украины в Евросоюз до 2030 года возможно при условии быстрого проведения необходимых реформ украинской стороной и своевременного выполнения всех процедур со стороны самого ЕС.

Будрис подчеркнул, что для реализации такого сценария важно, чтобы обе стороны не затягивали процесс.

"Мы считаем, что завершить все процессы до 2030 года все еще возможно. Если мы достаточно быстро сделаем все со своей стороны в Европейском Союзе, а Украина проведет реформы, то это теоретически возможно", – объяснил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Еврокомиссия готовит более осторожную дорожную карту переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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