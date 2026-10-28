"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном продвижении" в урегулировании российско-украинской войны. По его словам, американская сторона рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Я считаю, что мы существенно продвигаемся по вопросу России и Украины и рассчитываю вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским", – подчеркнул американский президент.

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