"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео
Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном продвижении" в урегулировании российско-украинской войны. По его словам, американская сторона рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я считаю, что мы существенно продвигаемся по вопросу России и Украины и рассчитываю вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским", – подчеркнул американский президент.
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