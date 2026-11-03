Мы предлагали России продлить прекращение огня после Олешек, в ответ – Камышуваха, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после гуманитарной операции по эвакуации людей из Олешек Украина предлагала России продлить и расширить режим тишины. Однако вместо ответа на эту инициативу оккупанты продолжили атаки, в частности нанесли удары авиабомбами по поселку Комышеваха Запорожской области.

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Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, рассказывая о своем разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Соответствующий фрагмент опубликован на YouTube-канале президента.

Зеленский подчеркнул, что проинформировал немецкого канцлера о ситуации в Украине, в частности на фронте, а также о ежедневных российских ударах по энергетической инфраструктуре, городам и селам.

"Каждый день россияне наносят удары по нашей энергетике, по нашим городам и нашим селам. Сегодня ночью был очередной массированный удар. Были крылатые ракеты, была баллистика, были сотни дронов", – рассказал президент.

Отдельно он остановился на ситуации в Камышевахе Запорожской области, где уже вторые сутки продолжается спасательная операция после российских авиаударов. Накануне оккупанты несколько раз атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами.

Зеленский сообщил, что в результате одного из ударов погибли 33 человека. Еще пятерых удалось спасти, в то же время более 50 человек, по его словам, все еще могут оставаться под завалами.

"Страшный удар, одно из крупнейших российских убийств в этой войне", – отметил он.

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Президент также связал атаку на Камышеваху с предыдущей гуманитарной операцией в Олешках. Украинская сторона предлагала продлить и расширить прекращение огня, благодаря которому удалось эвакуировать людей из населенного пункта.

"Мы предлагали России продлить и расширить тишину, которая позволила вывезти людей из Олешек. Но в ответ вот это, вот такая атака", – подчеркнул Зеленский.

Главные истории дня

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Там он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, также запланирована встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник 2 ноября российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.