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"Мы должны трезво смотреть на вещи": Каллас объяснила, что стоит за новыми требованиями России. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
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"Мы должны трезво смотреть на вещи": Каллас объяснила, что стоит за новыми требованиями России. Видео
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Источник: Getty Images

Россия продолжает выдвигать те же требования, которые озвучивала еще накануне полномасштабного вторжения в Украину, дополняя их новыми условиями. Такое поведение Москвы свидетельствует о стремлении найти оправдание для дальнейшего ведения войны, одновременно перекладывая ответственность за отсутствие договоренностей на европейские страны.

Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Информацию собрал OBOZ.UA.

Каллас объяснила, что стоит за требованиями России

По словам главы европейской дипломатии, еще в 2021 году Россия обнародовала перечень требований, которые фактически стали поводом для дальнейшей агрессии. Теперь Кремль возвращается к тем же условиям, выдвигая дополнительные претензии.

"В 2021 году появился четкий повод для войны. Россияне представили список своих требований. Теперь они выдвигают те же требования и добавляют к ним новые. Так что это тоже очевидный повод для продолжения войны", – подчеркнула Каллас.

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''Мы должны трезво смотреть на вещи'': Каллас объяснила, что стоит за новыми требованиями России. Видео

Каллас объяснила, что стоит за новыми требованиями России. Источник: Скриншот

Она призвала европейских партнеров реалистично оценивать намерения Москвы и не поддаваться на ее дипломатическую тактику.

"Мы должны трезво смотреть на вещи", – подчеркнула дипломат.

Она также обратила внимание на то, что Россия пытается переложить ответственность за отсутствие предложений о переговорах на европейские государства. По ее словам, Москва использует такую тактику не впервые.

"Россияне утверждают, что ждут, а европейцы им ничего не предложили. Это именно тот сценарий, к которому они прибегают постоянно. Вдруг оказывается, что это мы должны им что-то предложить – несмотря на то, что именно они развязали войну", – заявила дипломатка.

Напомним, Кая Каллас заявила, что мирные переговоры должны предусматривать уступки со стороны России. По ее словам, Москва продолжает выдвигать максималистские требования, не демонстрируя реальной готовности к добросовестному диалогу. Дипломатка подчеркнула необходимость сбалансировать переговорные позиции сторон.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал возможных представителей Европы на переговорах с Россией. По его мнению, интересы Евросоюза могут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

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