''Мы вернемся'': Вучич назвал Орбана другом и записал с ним ''знаковое'' видео

Бывший президент Сербии Александр Вучич встретил в родительском доме экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время встречи политики прокомментировали недавние поражения на выборах и заверили, что не утратили веры и достоинства.

Видео дня

Орбан назвал Вучича не просто другом, а братом и заявил о намерении продолжать путь укрепления отношений между Сербией и Венгрией. Соответствующее видео Вучич опубликовал в Facebook.

Где Вучич встретился с Орбаном

Александр Вучич принял Виктора Орбана в доме своего отца неподалеку от Белграда. Видео со встречи бывший сербский президент опубликовал в Facebook, подписав его: "Виктор и я. История одного друга".

Вучич поприветствовал гостя и назвал его своим большим другом и братом.

"Я очень рад принять Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата. Мы хорошо проведем время здесь, в доме моего отца, неподалеку от Белграда. И да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли ни достоинства, ни гордости, ни веры. Добро пожаловать, Виктор", – сказал он.

Почему Вучич и Орбан вспомнили о поражениях на выборах

Оба политика недавно потеряли свои должности после выборов.

Виктор Орбан после 16 лет у власти в апреле этого года уступил кресло премьер-министра Петеру Мадьяру.

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14-летнее правление Александра Вучича завершилось по итогам досрочных парламентских выборов 25 октября. Победу на них одержал "Студенческий список".

Несмотря на результаты голосований, Вучич заявил, что они с Орбаном не потеряли достоинства, гордости и веры.

Что Орбан сказал о дружбе с Вучичем

В ответ Виктор Орбан подчеркнул, что настоящая дружба не исчезает из-за сложных обстоятельств.

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"Друзья всегда остаются друзьями", а "настоящие друзья становятся еще ближе в трудные времена", – отметил он.

Орбан также заверил Вучича в своей поддержке и упомянул об особых отношениях между двумя политиками и народами.

"Будь уверен, Александр, что я всегда на твоей стороне. К тому же, ты знаешь, что между нами было нечто большее, чем просто дружба. Это был большой успех – улучшение отношений и даже братство между Сербией и Венгрией, между сербами и венграми. Я и дальше привержен продолжению этого пути", – сказал бывший премьер-министр Венгрии.

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Он выразил надежду, что Сербия и сербский народ добьются успеха в будущем, а также пожелал всего наилучшего Вучичу, его семье и всем сербам.

Вучич заявил, что они с Орбаном вернутся

В конце встречи Александр Вучич обнял Виктора Орбана и добавил короткую фразу: "Мы вернемся!".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 25 октября, в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы, которые могут стать самыми непредсказуемыми за последние 14 лет. Главное противостояние разворачивается между Сербской прогрессивной партией популистского лидера Александра Вучича и студенческим движением, которое почти два года возглавляет протесты против власти.