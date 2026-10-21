"Мы ничего не отменяли и не ограничивали": Хегсет попытался оправдаться за Starshield и ракеты-перехватчики для Украины. Видео

Министр обороны США Пит Хегсет ответил на вопрос журналиста о доступе Украины к системе Starshield и возможных изменениях в американской политике. Он также заявил, что Соединённые Штаты стремятся обеспечить своих военных средствами перехвата.

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Журналист спросил Хегсета, распространяется ли его заявление о неизменности политики США в отношении Украины на доступ к Starshield. В ответ министр опроверг, что Вашингтон отменял или ограничивал что-либо в этом направлении.

Гегсет пояснил, что компания Starlink имеет право принимать соответствующие решения в рамках условий предоставления своих услуг. По его словам, американская сторона не издавала никаких специальных директив по этому вопросу.

"Мы ничего не отменяли и не ограничивали. Существуют условия предоставления услуг, которых необходимо придерживаться, и именно в рамках этих условий компания Starlink имеет право принимать соответствующие решения", — сказал Хегсет.

Он добавил, что, по мнению американской стороны, ситуация не изменилась.

"Мы не издавали никаких директив или чего-то подобного", — подчеркнул министр обороны США.

Ракеты-перехватчики

Отдельно Хегсет прокомментировал позицию Вашингтона в отношении Украины и обеспечения американских военных средствами перехвата. Он заверил, что Соединенные Штаты не изменили своего отношения к украинцам, но в то же время должны позаботиться о собственных потребностях.

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"Мы никоим образом не изменили свою позицию в отношении украинцев. Но, безусловно, когда речь идет о таких вещах, как средства перехвата, мы хотим гарантировать, что наши ребята также получат всё возможное", — заявил Хегсет.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает об этой позиции американской стороны.

"И президент Зеленский об этом знает", — добавил глава Пентагона.

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Ранее сообщалось, что США испугались ограничений Starlink в Европе и пригрозили последствиями.