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"Мы не должны предоставлять им всё, что их интересует": Каллас об отношениях с Россией и США

Катя ПомазанКатя Помазан
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"Мы не должны предоставлять им всё, что их интересует": Каллас об отношениях с Россией и США
Кая Каллас. Источник: Getty

Европейский Союз не должен соглашаться на все требования России без ответных шагов со стороны Москвы. В то же время взаимодействие с американскими союзниками в настоящее время затруднено.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Соответствующее заявление дипломата опубликовало издание DWS.

"Мы не должны предоставлять все, что их интересует, не получив при этом определенных уступок также и со стороны России. Но, конечно, как вы видите, с нашими американскими союзниками сейчас очень сложно", — сказала она.

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Каллас подчеркнула необходимость учитывать позицию России во взаимодействии с ней, но не идти на односторонние уступки. Ведь любые договоренности должны предусматривать ответные шаги со стороны России.

Европейский Союз готов снять санкции, наложенные на одну из китайских компаний за помощь военной машине России. В обмен на это Европа хочет, чтобы КНР отменила ограничения в отношении компании, связанной с мировым полупроводниковым гигантом ASML Holding NV.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оправдано, ведь такие атаки могут ограничить нефтяные доходы страны-агрессора, которые она использует для финансирования войны. Европейский Союз считает, что для прекращения боевых действий необходимо усиливать давление на Москву, а не заставлять Киев идти на уступки.

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